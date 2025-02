Zuidwester benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

Martine den Ouden gaat als bestuurder bij Zuidwester aan de slag. Ze neemt het stokje over van interim-bestuurder Cecile Stallenberg.

Bij GGZ Rivierdeunen is Den Ouden directeur algemene zaken, acute psychiatrie en ouderenpsychiatrie. Daarnaast is zij waarnemend directeur algemene zaken herstelvoorzieningen. Eerder was Den Ouden wijkmanager, strategisch adviseur zorg en welzijn en programmaleider sociaal domein bij diverse gemeenten en directeur volwassenzorg bij ggz-organisatie Yulius.

Kansenongelijkheid tegengaan

Per 1 mei 2025 start ze als bestuursvoorzitter van Zuidwester, aanbieder van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ze neemt het stokje over van Cecile Stallenberg, die na het vertrek van Angélique Koevoets als interim-bestuurder is aangesteld. “In Zuidwester ontmoet ik een warme organisatie, die alles zal doen om kansenongelijkheid voor mensen met een beperking tegen te gaan en hen te ondersteunen een zinvol leven te leiden”, reageert Den Ouden op haar benoeming.

“Ik kijk ernaar uit om, vanuit deze waarde gedreven basis, als bestuurder bij te mogen dragen aan verdere samenwerking in de regio en de uitdagingen van deze tijdsgeest aan te gaan.”