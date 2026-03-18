Zuyderland en Maastricht UMC+ gaan vitaliteitsloketten in de wijk opzetten

De leefstijl- en vitaliteitsloketten van Zuyderland en Maastricht UMC+ gaan nauwer samenwerken. Samen met regionale partners willen de ziekenhuizen vitaliteitsloketten in wijken opzetten.

De twee grootste zorgaanbieders in Zuid-Limburg willen hardnekkige gezondheidsachterstanden bestrijden, zo laten ze weten.

Bij de leefstijlloketten van MUMC+ en Zuyderland krijgen patiënten al toegang tot advies over onder meer beweging, voeding en slaap. Tegelijkertijd werken beide organisaties, samen met regiopartners zoals welzijnsorganisaties en het sociaal domein, toe naar vitaliteitsloketten in de wijk waar inwoners en patiënten dichtbij huis terecht kunnen voor advies en ondersteuning rond leefstijl en gezondheid. Daarnaast worden zorgprofessionals gezamenlijk geschoold in het voeren van leefstijlgesprekken, waardoor deze een vast onderdeel worden van de patiëntbegeleiding.

