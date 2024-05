Zwollenaren met ggz-hulpvraag geholpen met verkennend gesprek

De gemeente Zwolle is sinds een jaar gestart met het aanbieden van een verkennend gesprek aan mensen op de ggz-wachtlijst. Doel is om mensen op de wachtlijst zo snel mogelijk te laten starten met hun herstel. Bij veertien procent van de mensen die een verkennend gesprek voerden werd de wachttijd verkort. Daarnaast bleek in vijf procent van de gevallen een ggz-traject niet meer nodig.

Wachtkracht, zoals het initiatief van de gemeente Zwolle in samenwerking met Zilveren Kruis wordt genoemd, laat zien dat domeinoverstijgend werken loont en dat niet alles met zorg opgelost hoeft te worden. De gesprekken van Wachtkracht zijn te vergelijken met het verkennend gesprek dat vanaf 2025 voor elke inwoner in Nederland beschikbaar is. De focus van Wachtkracht ligt echter voornamelijk in oplossingen in het sociaal domein.

Wachtkracht

Mensen die op de wachtlijst staan bij een ggz-instelling worden actief gewezen op de mogelijkheid van Wachtkracht. Bij interesse krijgen ze binnen twee weken een verkennend gesprek met een ervaringsdeskundige. Een op de vier mensen op de wachtlijst maakte gebruik van dit aanbod.

Wachttijd verkort

Bij 14 procent van de mensen die een verkennend gesprek voerden werd de wachttijd verkort. “Het bieden van een luisterend oor en het geven van tips en advies zorgt vaak al voor verlichting en het voorkomt verergering of opstapeling van problemen. In vijf procent blijkt een ggz-traject zelfs niet meer nodig,” zegt de woordvoerder van Zilveren Kruis. Verder werd de helft van de mensen geholpen met mogelijkheden in het sociale domein.

Het verkorten van de wachttijd komt door een ander aanbod dat sneller beschikbaar is. “Voor een aantal mensen is bijvoorbeeld IHT (Intensive Home Treatment) ingezet en een aantal mensen kan direct geholpen worden door een ergotherapeut of psychomotorisch therapeut. Ook hebben bijna 30 personen deelgenomen aan de groepstraining ‘stress en herstel’.”

Ggz sluit niet aan

Door de verkennende gesprekken direct na aanmelding blijkt dat de ggz-zorg soms niet aansluit bij de vraag. “Bijvoorbeeld een persoon die een diagnostisch onderzoek ADHD wil, maar dat op basis van de intake direct na het verkennende gesprek niet nuttig blijkt. Als gevolg van het zoeken naar snellere opties, hebben we de transfertafel Zwolle voorgesteld een werkgroep ADHD-diagnostiek te starten. Het resultaat daarvan, de beslisboom ‘Wanneer verwijzen naar ggz voor ADHD-diagnostiek’, wordt binnenkort onder huisartsen en praktijkondersteuners ggz in de regio Zwolle verspreid.”

Samenwerking

Het initiatief wordt door cliënten daarnaast beoordeeld met een 8,4. Erik Koekoek, gemeente adviseur van Zilveren Kruis: “Het is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen het sociaal domein en zorg. Mooi dat de resultaten laten zien dat het mensen helpt en dat de wachttijd zinvol wordt benut waardoor sommigen zelfs geen ggz zorg meer nodig hebben.”