Podcast Voorzorg | Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

De marktwerking in de zorg is een van de belangrijkste twistpunten in de verschillende politieke plannen, constateert redacteur Pierre de Winter. Hij las de zorgparagrafen van alle tot dusverre verschenen partijprogramma’s en maakt de balans op.

Terwijl de rommeligheid in Den Haag met de dag lijkt toe te nemen en er om de post van minister van VWS een stoelendans wordt gehouden, komen ook de verkiezingen dichterbij. Wat willen de verschillende politieke partijen met de zorg? Redacteur Pierre de Winter zocht het uit en zet zijn bevindingen op een rij in de podcast Voorzorg.

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

De marktwerking in de zorg is een van de belangrijkste twistpunten in de verschillende politieke plannen, constateert De Winter. Hij las de zorgparagrafen van alle tot dusverre verschenen partijprogramma’s en maakt de balans op. Ook het al dan niet in stand houden van het eigen risico is een breuklijn die lijkt terug te voeren op een klassieke tweedeling: over links of over rechts.

Steun voor streekziekenhuizen

Toch stelt De Winter in gesprek met Sytse Wilman vast dat er daarnaast voldoende punten zijn waar alle partijen het wel ongeveer over eens zijn, zoals ingrijpen in de ggz en de fraude in de zorg aanpakken. Wel valt op dat concrete maatregelen dun gezaaid zijn, het blijft vooral bij kretologie, is te horen in de podcast. “Ik zou wel een streekziekenhuis willen zijn”, zegt de journalist, die ziet dat maar weinig partijen echt oog hebben voor de lange termijn van de zorg. Daarvoor is stabiliteit, continuïteit en vertrouwen nodig en daarin blinkt politiek Den Haag de laatste tijd nou niet bepaald uit.

  1. Jorrit Stroosma

    Bij een centrum rechtse coalitie forse bezuinigingen op zorg, bij een centrum linkse coalitie bezuinigingen op zorg. Dus bezuinigingen op de zorg komen er sowieso maar de de grote hangt heel erg af van de coalitie. En vooral in de niet-gecontracteerde GGZ zorg zal de zorgzoeker weer geconfronteerd worden met een verlaging van de vergoedingen door de zorgverzekeraars waardoor het nog moeilijker wordt voor de zoekende naar goede en passende GGZ zorg.