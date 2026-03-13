Albron en Hutten bundelen krachten in de zorgmarkt

Met de overname van Hutten door Albron ontstond een van de grootste organisaties in de foodservicemarkt. Door het volledig samenvoegen van de zorgdivisies heeft het bedrijf een sterke propositie naar de markt, zegt Ruud Homan, Divisiedirecteur Zorg van Albron. ‘We zitten nu nog veel dichter op de zorg.’

“Het is in wezen gewoon een logische stap,” zegt Ruud Homan, Divisiedirecteur Zorg van Albron. “Door de zorgdivisies van Hutten en Albron samen te voegen ontstaat een organisatie met activiteiten in alle onderdelen van de zorg, van patiëntenvoeding en vers koken voor bewoners in de langdurige zorg tot medewerkers- en bezoekersrestaurants in ziekenhuizen. Daarmee brengen we niet alleen het beste van twee sterke merken samen, maar ook onze gezamenlijke expertise in productie, ontwikkeling en innovatie. Wij zijn de enige in de markt die dat volledige palet bestrijken. Daarmee hebben we een unieke propositie.”

Impactmakers

De samenvoeging komt voort uit de overname eind 2024 van de bekende cateraar Hutten door branchegenoot Albron. Onder de nieuwe moederorganisatie Hai (Hutten Albron Impactmakers) besloot men de zorgtakken van Hutten en Albron te integreren tot één organisatie en verder te gaan onder het merk Albron. Dit krachtige merk is actief bij meer dan honderd zorglocaties, met meer dan 800 medewerkers die dagelijks met veel zorg en aandacht een gezonde maaltijd verzorgen voor patiënten, bewoners, zorgmedewerkers en bezoekers.

Binnen Albron valt ook Smaakchef, het concept voor vers koken voor bewoners in de langdurige zorg, dat al meer dan 30 jaar een vertrouwd begrip is in de zorgmarkt. “Het gaat in de zorg niet alleen om wat je serveert, maar vooral ook om aandacht en beleving.” zegt Homan. “Daar ligt een enorme kans om de zorg structureel te verbeteren. Met de samenvoeging kunnen we nog meer impact maken als gastvrijheidsdienstverlener.”

Albron is méér dan de optelsom der delen, benadrukt Homan. “Door onze aanwezigheid in alle facetten van de zorg zitten we er als organisatie samen nog veel dichter op. Bovendien kunnen we onze innovatie- en ontwikkelcapaciteit verder opschalen door de samenvoeging. In de ambachtelijke keuken van het Hutten Culinair Centrum kunnen we produceren, ontwikkelen en innoveren. Maar we investeren als organisatie ook veel in onderzoek en organiseren doelgroepgerichte workshops in samenwerking met onze opdrachtgevers. Bijvoorbeeld over voeding voor mensen die een maagverkleining hebben gehad en over geur- en smaakverandering bij ziekte en herstel voor oncologiepatiënten. Door al die kennis te delen word je samen sterker binnen de zorgsector.”

Ideële dimensie

De organisaties passen van nature goed bij elkaar: zowel Hutten als het oorspronkelijke Albron zijn organisaties met een ideële dimensie. Hutten ontwikkelde al verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid en inclusie; Albron op zijn beurt is geworteld in de volkskoffiehuizen van de 19e eeuw, die gezond eten en drinken toegankelijk wilden maken voor gewone mensen, en daarmee een soort maatschappelijk verantwoord ondernemen avant la lettre in de praktijk brachten. Die gedeelde ideële basis maakt de samenvoeging logisch en versterkt het gezamenlijke kompas.

Anno 2026 wil Hai nog steeds die ‘sociale impact’ maken met eten, drinken en gastvrijheid. Dat drukt zich ook uit in het bedrijfsmodel: de helft van de gemaakte winst vloeit terug in de organisatie, de andere helft gaat naar de stichting die eigenaar is van Hai, Hai Foundation. Met dit geld financiert deze stichting onder andere het zogenaamde Hai Impact House, een plek voor sociale en duurzame initiatieven op het gebied van voeding, waar nieuwe ideeën de kans krijgen om te groeien. Maatschappelijk bewustzijn zit, kortom, diep verankerd in het DNA van Albron.

Preventie

Volgens Homan is er nog een wereld te winnen in de zorg als het om eten, drinken en gastvrijheid gaat, met name in het domein van preventie en nazorg. Hij ziet nog heel veel kansen om er met gezonde voeding voor te zorgen dat mensen om te beginnen niet in het zorgsysteem terechtkomen. Aan de andere kant van de keten, in een nazorg- of revalidatietraject, kan en moet gezonde voeding in de toekomst óók een veel belangrijker rol gaan spelen.

Tegelijkertijd moet er dan ook een mentaliteitsomslag komen in sommige delen van de zorg, denkt Homan. “Ik ben ervan overtuigd dat de invloed van eten en drinken op de gezondheid nog steeds wordt onderschat, ook in de zorg zelf. In veel zorginstellingen is voeding nog geen vanzelfsprekend en integraal onderdeel van de zorg, waardoor het niet de aandacht krijgt die het verdient. Bij Albron weten we hoe belangrijk eten en drinken is, niet alleen voor je lichamelijke gestel, maar voor het algemeen welzijn: het brengt mensen samen, het activeert mensen, het is een ijkpunt in de dag. Als je dat sociale aspect onderkent, begrijp je ook beter waarom goede, gevarieerde voeding en een goede gezondheid hand in hand gaan.”