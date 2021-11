‘Apothekers moeten zich beter profileren als medebehandelaar’

Sandra en Yildiz zijn beiden Regiomanager van apotheekketen BENU en namen deel aan het 8e collegejaar van de Masterclass NieuweZorg. Als onderdeel van deze Masterclass schrijven deelnemers een Toekomstvisie.

Sandra en Yildiz wonnen de prijs van “Meest veelbelovende Toekomstvisie van dit collegejaar”, de jury bestond uit Diana Monissen – Voorzitter RvT, Reinier Haga Groep, Philip Idenburg – Oprichter / Managing Partner, BeBright Consultancy en Michel van Schaik – Directeur Gezondheidszorg, Rabobank .

‘De masterclass heeft mij veel inspiratie en focus gegeven. Ik heb mijn horizon echt verbreed,’ vertelt Yildiz. ‘Ik nam deel om een bredere kijk op de zorg te krijgen, en dat is gelukt,’ voegt Sandra toe. ‘Je leert kleine dingen waar je in je werk praktisch profijt van hebt, maar je gaat ook verbanden zien in de zorg als geheel. Ons plan is daar een voorbeeld van.’

Het plan behelst in het kort dat openbare apotheken een paar keer per week spreekuur gaan houden bij huisartsenpraktijken. ‘Nog steeds is meer dan 10 procent van de acute ziekenhuisopnames bij oudere patiënten medicatiegerelateerd,’ vertelt Yildiz. ‘De helft daarvan is potentieel vermijdbaar.’

Om dit te voorkomen gaat de apotheker dus zelf patiënten zien die door de huisarts of de doktersassistent zijn doorverwezen. Sandra: ‘Wij doen dan op basis van onze ervaring en kennis een voorstel voor medicatie, dat we vervolgens met de huisarts bespreken.’

De twee apothekers verwachten dat er zo door de gecombineerde kennis en ervaring van apotheker en huisarts minder fouten worden gemaakt. ‘Een apotheker weet immers precies wat elk middel doet, wat de bijwerkingen zijn en hoe verschillende medicijnen elkaar kunnen beïnvloeden.’

En misschien nog wel belangrijker: onderdeel van het overleg is ook wanneer er met de medicatie moet worden gestopt. ‘Want in de praktijk wordt daar vaak niet naar omgekeken. En dat betekent dat er soms nodeloos lang met medicatie wordt doorgegaan. Dat is de oorzaak van veel problemen en uiteindelijk dus zelfs ziekenhuisopnames.’

Hiervoor is het nodig dat de apothekers samen met andere betrokken partijen een formularium opzetten. ‘Dat formularium moet worden opgenomen in het informatiesysteem van de huisarts. Daar zijn kosten aan verbonden, en sommige verzekeraars betalen daar nu al een vergoeding voor. Andere verzekeraars doen dat nog niet, dus dat is een van de uitdagingen die we moeten zien te overwinnen.’

Inmiddels werkt een dergelijk systeem al in de gemeente IJsselstein, waar drie apothekers van BENU en vijf huisartspraktijken op deze manier samenwerken. ‘Dat werkt heel goed, iedereen is tevreden, en wat ons betreft is dat een voorbeeld voor de rest van het land,’ aldus Sandra. ‘We willen wel graag benadrukken dat het echt een openbare apotheker moet zijn met een eigen praktijk elders in de gemeente of de regio. Want alleen hij of zij snapt wat er buiten de huisartsenpraktijk speelt.’

‘De essentie is dat de openbare apotheker zich beter moet gaan profileren en positioneren vanuit zijn of haar zorgverlenersrol,’ besluit Yildiz. ‘Wij zijn namelijk medebehandelaar en medicatiespecialist. Door een goede invulling van die rollen kan de farmaceutische patiëntenzorg worden geoptimaliseerd en voorkom je medicatie-afhankelijke ziekenhuisopnames.’

