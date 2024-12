Beter, makkelijker en leuker: een nieuwe IT-strategie voor ziekenhuizen

Bijna alle ziekenhuizen in Nederland draaien op Microsoft-varianten die verouderd zijn. Zo ontstaat veel ‘IT voor IT’: plak- en pleisterwerk moet de boel bij elkaar houden. Dat geeft enorme veiligheidsrisico’s en maakt het werk er niet gemakkelijker op. Bovendien stopt Microsoft de ondersteuning in oktober 2025, onder het motto ‘alles in de Cloud’. Daarom is dit volgens Matthias van Alphen hét moment om de IT-strategie te heroverwegen.

Matthias van Alphen is een man met een missie. Hij wil de zorg beter, makkelijker en leuker maken. Daarvoor heeft hij Adapta opgericht, een organisatie die zich volledig focust op technologie voor de zorg. Maar hoe kan het beter? “Door makkelijk online samen te werken”, zegt Van Alphen. “Daarin moeten bestuurders – en vooral ziekenhuisbestuurders – een bewuste keuze maken tussen Microsoft en Google.”

Alternatief bekijken

Jarenlang heeft hij een directiefunctie gehad in de ouderenzorg. Matthias van Alphen was eindverantwoordelijke voor de wijkzorg bij Amstelring en dus ook voor de ICT. Hij werkte er altijd met Microsoft, totdat hij tegen ‘iets pietluttigs’ opliep dat veel geld zou kosten. Toen richtte hij zijn blik op Google-applicaties. Matthias van Alphen: “Dat was het moment dat het kwartje viel. Als je ziet wat het scheelt aan beheer, kosten en gemak, dan vind ik dat elke zorgbestuurder bijna verplicht is om op zijn minst naar een alternatief te kijken.” Het beviel Matthias van Alphen zo goed dat hij besloot om zelf een bedrijf op te richten om daarbij te helpen.

Ruimte voor innovatie

Iedereen die wel eens een computer opstart in een ziekenhuis herkent het probleem: inloggen duurt heeeeel lang. Mensen gaan ondertussen koffie halen. Dat komt doordat de IT-infrastructuur niet alleen verouderd is, maar ook heel veel onderhoud vergt. Matthias van Alphen: “Meestal zitten zo’n twintig IT’ers het kaartenhuis omhoog te houden. Dat onderhoud kost zoveel tijd en energie, dat er helemaal geen ruimte is voor échte innovatie. En dat is toch waar het in een ziekenhuis om draait.”

Bokswedstrijd

Er is op dit moment in Nederland maar enkele ziekenhuizen die hun architectuur hebben gemoderniseerd, zegt Van Alphen. De rest zit op legacy-varianten van Microsoft. Ondanks de aankondiging van de tech-gigant is er maar weinig urgentiebesef binnen de ziekenhuiszorg. Bovendien richten de meeste ziekenhuizen automatisch zich op een overstap naar de Microsoft-cloud. “Ze denken dat het bijna hetzelfde is, dus een kleine stap, maar dat is onzin”, aldus Matthias van Alphen. “Een organisatie moet dan ook een complete migratie uitvoeren, gebruikers gaan trainen en data overzetten. Daar komt bij dat Microsoft in toenemende mate onder druk staat vanwege grote beveiligingsincidenten, terwijl Google een nagenoeg leeg A4 heeft als het om grote incidenten gaat. En er zijn compleet andere contractvoorwaarden. Je kunt dus net zo goed naar een alternatief als Google Workspace kijken.” Als CIO’s of CMIO’s gaan vergelijken, dan kan Van Alphen de uitkomst al voorspellen. In een blog beschrijft hij het duel Microsoft-Google als een bokswedstrijd waarin Google acht knock-outs uitdeelt. De grootste klap? Google wint het ruim op kosten.

Hackathon

In het buitenland draaien talloze ziekenhuizen op Google. In Nederland heerst er koudwatervrees. Ziekenhuizen blijven nog weg omdat Google Cloud geen ‘proven technology’ is en onbekend maakt onbemind. Maar zo onbekend is Google niet, betoogt Van Alphen. “Mensen werken thuis met de zoekmachine, met Gmail of met YouTube. Dus je hebt niet veel adoptieproblemen.” Een ander belangrijk argument om bij Microsoft te blijven is het gebruik van het Imprivata, de single sign-on om overal bij je werkdocumenten te kunnen. Die zou alleen maar werken op Microsoft, maar onlangs heeft Adapta via een hackathon aangetoond dat het ook heel goed op Google Chrome kan. Matthias van Alphen: “In een ziekenhuis hebben we Citrix laten draaien in een virtuele omgeving met ChromeOS van Google. En daarbinnen draaiden het EPD en Imprivata. Het bleek niet alleen veilig, maar ook veel sneller te werken. Omdat het internetcomputers zijn, worden de apparaten automatisch geüpdatet naar de laatste versie. Ondertussen kun je gewoon doorwerken.”

Overstap

Inmiddels zijn meerdere ziekenhuizen zich serieus aan het oriënteren, zegt Van Alphen. “Voor de eerste ziekenhuizen kan een overstap naar Google financieel heel aantrekkelijk zijn. Zo kan een overgang van Microsoft device naar een Acer Chrome device 245 procent aan kosten besparen! Tegelijkertijd is Microsoft er alles aan gelegen dat er geen ziekenhuis overgaat. Als bestuurder kun je dit spel heel slim spelen. Dus dit is hét moment.”



