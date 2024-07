Beterggz zorgt beter met Axians

Beterggz is pionier op het gebied van het online behandelen van complexe psychiatrische aandoeningen. Beterggz met 35 behandelaren maakt sinds januari dit jaar gebruik van Zorg GGZ ! In dit klantverhaal lees je over hun ervaringen en over de samenwerking met Axians.

De struggles van Beterggz: Hoe ze door slechte registratie inkomsten misliepen

Samen met haar behandelaren werkt Beterggz eraan om het leven van cliënten zo snel mogelijk weer op de juiste rit te krijgen. Dit doen ze op een – voor deze tijd – wel heel toepasselijke manier, namelijk volledig online! Hun behandelaren zitten dan ook verspreid over het hele land.

Beterggz werkte eerst met een andere EPD leverancier. Het systeem waarmee ze werkten was behoorlijk technisch, lastig en uitgebreid. Vooral omdat er veel meer functionaliteiten in zaten dan werkelijk nodig was. Dit zorgde ervoor dat de gebruiksvriendelijkheid afnam. En dat terwijl ze eigenlijk een systeem zochten dat iedereen zonder echte technische kennis goed kan gebruiken. Het gevolg was dat de behandelaren slecht begonnen te registreren. En als gevolg hiervan liep men inkomsten mis. Hierdoor waren ze op zoek naar een ECD/EPD dat wel makkelijk in gebruik was, waardoor er weer beter geregistreerd zou gaan worden. Beterggz begon daarom met het zoeken naar een software oplossing die gebruiksvriendelijker is voor behandelaren en een leverancier met een goede supportdesk.

De oplossing

Beterggz had ook gesprekken met enkele andere leveranciers, maar zijn met de softwareoplossing Zorg GGZ van Axians doorgegaan omdat daar voor hun een aantal voordelen aan zat. Het begon allemaal met zoals ze het zelf omschrijven als: ‘goed contact met de Axians collega’s’.

“Er wordt veel tijd en aandacht geïnvesteerd door Axians om ons zorgvuldig uit te leggen hoe het systeem werkt en wat het allemaal te bieden heeft. En niet alleen vooraf aan de implementatie investeert Axians veel aandacht en tijd, ook in het proces en vervolgens na implementatie bij het uitleggen van hoe het systeem werkt aan de behandelaren”, aldus Roman van der Boom, lid van raad van bestuur Beterggz

De implementatie

De implementatie van Zorg GGZ bij Beterggz begon medio januari dit jaar. Al konden nieuwe cliënten ook al vanaf december/januari meteen geregistreerd worden in het systeem. De vorige EPD leverancier leverde in januari alle data aan en deze is door Axians direct overgezet in Zorg GGZ. Hier was software voor geschreven waardoor dit voorspoedig verliep.

Zorg GGZ is volledig opgebouwd volgens het ZPM

Beterggz heeft onder andere gekozen voor Axians, omdat ze het een voordeel vinden dat Axians Zorg GGZ volledig heeft ontwikkeld volgens het zorgprestatiemodel. Omdat Axians het model al heel snel had geïmplementeerd, is dit volgens Beterggz ook een indicatie van de wijze waarop Axians werkt. Zoals Beterggz het zegt: ‘’Met een vooruitziende blik op wijzigingen die eraan staan te komen, speelt Axians daar meteen op in’’. Het cliëntportaal was voor Beterggz nog een aanleiding om met Zorg GGZ te gaan werken. Niet omdat Axians daar de enige mee is, maar omdat je er makkelijk controle over hebt en over hoe het is ingericht.

Het streven is niet naar foutloosheid, maar naar partnerschap

Hoe makkelijker behandelaren hun administratie uitvoeren, hoe minder weerstand ze daartegen ervaren en hoe consequenter ze het zullen doen. Dit is voor Beterggz als instelling erg belangrijk en dankzij het systeem kunnen behandelaren nu makkelijker hun verrichtingen registreren, waardoor een beter inzicht in de registraties en financiën verkregen wordt. Axians is volgens Beterggz een leverancier met een goede supportdesk. Waar iedereen – of het een administratie medewerker, behandelaar of iemand in de bestuurslaag is – toegang heeft tot een contactpersoon die snel schakelt en antwoord geeft op de vraag. Als Beterggz ergens tegenaan loopt of iets wil ontwikkelen, dan is Axians de beroerdste niet om daarover mee te denken. “Wij waarderen het dat Axians met ons meedenkt en de tijd neemt om tot oplossingen te komen. Het streven is niet naar foutloosheid, maar naar partnerschap. Een leverancier onderscheidt zich door hoe ze met deze kwesties omgaat en ze oplost”, aldus Roman.

Beterggz kijkt positief terug. In eerste instantie was er een klik en inmiddels is er een goede relatie opgebouwd met Axians. Ook de behandelaren zijn enthousiast over Zorg GGZ.

Meer weten?

