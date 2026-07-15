Circulaire waarde ontstaat in de keten

Een beter milieu begint bij jezelf… als je samenwerkt in de keten. Dat is meer dan recyclen alleen: het gaat om anders kijken naar productontwerp, gebruik, processen en samenwerking. Als die samenkomen ontstaat echte circulaire waarde. Dat lijkt misschien abstract, maar het is vooral een kwestie van elkaar opzoeken en van elkaar leren. Iedereen kan zo beginnen.

Zo tonen Cédric Koolschijn, programmamanager circulaire zorg bij UMC Utrecht, en Els Van Herewegen, EMEA Associate Director ESG bij BD, tijdens het webinar Duurzame zorg – koers houden in een veranderend speelveld. Zij vonden elkaar via LinkedIn en nu onderzoeken zij samen of recycling van bloedbuizen mogelijk is om de plastic afvalberg te verkleinen. Daar valt een wereld te winnen, want bijvoorbeeld alleen al in het UMC Utrecht worden meer dan twee miljoen buizen gebruikt en weggegooid. Dat is 60.000 kilo afval, of beter gezegd: potentieel herbruikbare grondstof. Het idee voor recyclen van bloedbuizen kwam uit een ziekenhuis in Denemarken. Daar is ook al aangetoond dat het technisch mogelijk is. Nu is het zaak om te werken aan een uitrol op grotere schaal. Dat gebeurt in verschillende ziekenhuizen in Europa, onder andere in Utrecht. Zo ontstaan verschillende inzichten.

Hotspots

Zulke projecten passen helemaal in de visie van BD, een van de grootste wereldwijde producenten van medische technologie en hulpmiddelen. Met hun Net Zero Target 2050 willen ze uitstoot van broeikasgassen in de gehele waardeketen terugbrengen tot nul. Dat uit zich ook in doelen op de middellange en korte termijn. Maar dat kan de organisatie niet alleen, zegt Els Van Herewegen: “Je moet altijd kijken waar de hotspots zijn. Dat kan in het product zelf zijn, maar ook bij leveranciers, transport of bij eindgebruikers en het zorgproces waar het product gebruikt wordt. Je kan ook heel wat emissies en afval voorkomen door focus op kwaliteit van zorg, zoals het vermijden van ziekenhuisinfecties of medicatiefouten die je dan ook niet hoeft te behandelen. Je doet dit samen met alle stakeholders in de keten. Dus zet zoveel mogelijk partners bij elkaar.” En focus niet op één keten, vult Cédric Koolschijn aan. Er zijn heel veel verschillende ecosystemen waarin je met elkaar aan verandering kan werken.

Van kennis naar implementatie

Dat kan bijvoorbeeld op regionaal niveau. Koolschijn wijst op een samenwerking van Provincie Utrecht met de vijf ziekenhuizen: UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum en Prinses Máxima Centrum. “We gaan duurzame zorg versnellen via een strategische agenda met specifieke projecten die impact maken en opgeschaald kunnen worden. We hebben bijvoorbeeld de wegwerp OK-pakken, die ouders dragen wanneer ze kinderen naar de operatie brengen, afgeschaft. Dat bespaart afval, kosten en is bovendien veel prettiger voor ouder en kind.” De kracht van deze samenwerking zit in het gezamenlijk aanpakken van circulaire vraagstukken, benadrukt Cédric Koolschijn. “In de zorg gebeuren mooie dingen en delen we resultaten. Maar we vergeten vaak te vertellen hoe we tot de resultaten zijn gekomen.”

Stap naar actie

Een belangrijke voorwaarde is dat partijen elkaars bewijs willen aanvaarden, stellen Van Herewegen en Koolschijn. Dit voorbeeld toont dat grote ziekenhuizen stappen kunnen zetten, maar kleinere ziekenhuizen kunnen daar makkelijk op aanhaken. Zoek elkaar op en creëer massa, is het devies. Laat je inspireren. Om waardecreatie in de circulaire keten te versnellen is het zaak om telkens te kijken welke initiatieven er al zijn. Dan is het makkelijker om vervolgstappen te zetten. “En gebeurt er nog niks, zoek dan gelijkgestemden en ga samen aan de gang”, zegt Cédric Koolschijn. “Houdt het niet bij het idee, maar zet de stap naar actie.”

Bekijk het webinar Duurzame zorg – koers houden in een veranderend speelveld.

BD, het BD-logo en alle andere merken zijn eigendom van Becton, Dickinson and Company of zijn verbonden ondernemingen. © 2024 BD. Alle rechten voorbehouden. NPM-9148.