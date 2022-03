De GGZ in tijden van ZPM: hoe houden we behandelaren binnenboord?

Tien ontwerpcriteria kent het ZPM. Hoe pakken die in de praktijk uit?

‘Laat ik zeggen: het gaat niet vanzelf goed. Voor veel doelen is het ook nog wel vroeg om een oordeel te vellen, maar twee springen er toch al uit. De grootste beloftes van het ZPM waren vermindering van de administratieve lasten, en het leggen van een basis voor doelmatiger behandeling. Wij komen bij flink wat GGZ-organisaties over de vloer, en we zien dat veel behandelaren geen lastenverlichting ervaren, maar wel onduidelijkheid en onzekerheid. Er gaan broodjes aap rond over wat wel en niet geregistreerd moet worden, en behandelaren hebben stress over de setting die ze moeten kiezen. Ze hebben vaak ook niet helder wat er van ze verwacht wordt, wanneer ze productief genoeg zijn.’

Dat klinkt ook alsof die GGZ-organisaties hun voorbereiding niet op orde hadden …

‘Daarmee doe je ze echt tekort. Ik zou eerder zeggen: grote complimenten voor de organisaties die het al wél gelukt is om de werkbelasting voor hun behandelaren te verlagen. Veel was ook gewoon nog onduidelijk tot vlak voor de invoering van het ZPM. Daardoor hadden organisaties niet de kans om behandelaren vooraf uitgebreid mee te nemen en te trainen. Tegelijkertijd is het wel zaak om nú te zorgen dat ze alsnog de juiste dingen gaan doen. Anders bereiken we precies het tegenovergestelde van wat we wilden.’

Hoe bedoel je dat?

‘De eerste reflex van behandelaren en organisaties is om de schoorsteen te laten roken, ook al hebben ze het systeem nog niet helemaal helder. Dat is begrijpelijk, maar het leidt ook tot onwenselijke oplossingen. Behandelaren die bang zijn dat ze te weinig directe tijd hebben, halen soms kunstgrepen uit. Dan doen ze een briefing terwijl ze langs cliënten wandelen, zodat dat als directe tijd kan tellen. Of ze willen een te hoge zorgvraagtypering kiezen, zodat er meer vergoeding tegenover staat. Op organisatieniveau hetzelfde: er is bezorgdheid of de begroting wel gehaald wordt. Een valkuil kan zijn dat je meer face-to-face-contact creëert bij hetzelfde aantal patiënten. Daar wordt de behandeling niet per definitie beter van, zeker ook niet doelmatiger. Maar als het nu inslijt, heb je het ook niet zomaar weer uitgebannen.’

Wat werkt dan wél?

‘Ik denk dat er twee dingen moeten gebeuren. In de eerste plaats moeten behandelaren snel duidelijkheid krijgen. Dat is vooral een kwestie van gedoe wegnemen, zodat behandelaren weer aan hun werk toekomen: goede zorg leveren. Wij hebben een werkbalanstool ontwikkeld, die bijvoorbeeld inzicht geeft in de verhoudingen tussen directe en indirecte tijd. Daarmee help je behandelaren en hun leidinggevenden om beter te sturen. Zo zijn er ongetwijfeld al meer handige hulpmiddelen en inzichten ontwikkeld. Gebruik die! Als je die duidelijkheid en sturing hebt, wordt het mogelijk om te focussen op de inhoud. En dat laatste moeten we radicaler doen. Dankzij het ZPM kunnen aanbieders data vergelijken, en de GGZ echt beter én doelmatiger maken. Als de sector dat zelf oppakt, kan ze ook zorgen dat verandering inhoudgedreven is. Als ze het aan de financiers overlaat, zal verandering ook eerder financieel gedreven zijn.’

En daarmee leg je dus een stevige basis?

‘Ja, en die komt meer dan goed van pas. Want er komen nog flinke uitdagingen aan. In de allereerste plaats: de krapte op de arbeidsmarkt. Als we niets veranderen, loopt het hele systeem spaak. Dat is echt urgent. Vanuit P5COM organiseerden we pas geleden een ronde tafel over het ZPM. Daar brachten we verschillende perspectieven bij elkaar: dat van verschillende GGZ-bestuurders, van financiers, en van adviseurs zoals wijzelf. En ook daar ging het gesprek al vrij snel niet meer alleen over het ZPM. De belangrijkste vraag die veel bestuurders hebben, is hoe ze hun behandelaren binnenboord houden. Daarbij helpt het als je je behandelaren duidelijkheid geeft over wat er in het ZPM van ze verwacht wordt. Maar het zet pas echt zoden aan de dijk als we ook kunnen gaan werken aan effectiviteit in plaats van efficiëntie. De vraag is nu nog vaak of we dingen wel goed genoeg doen, terwijl we ons ook af moeten vragen of we wel de goede dingen doen. Als het lukt om effectiever te behandelen, kun je immers met hetzelfde aantal medewerkers meer cliënten helpen. Dáár moeten we naartoe.’

En hoe komen we daar dan? Niet alleen door het ZPM uit te leggen toch?

‘Nee, zo gemakkelijk is het helaas niet. Maar de praktische uitdagingen van dit moment moeten absoluut worden opgelost. Dat kan, dat hebben we inmiddels ervaren en aangetoond. Door innovatie, en goede organisatie van werkprocessen. De invoering van het ZPM kan daar een extra stimulans zijn. Zo speel je ook tijd vrij bij behandelaren. In die tijd moeten organisaties vol focussen op de inhoud. Sámen met hun behandelaren. Dat is de crux om ze binnenboord te houden, en de zorg inhoudelijk te verbeteren. Als behandelaren alleen maar werk wegscheppen, en te horen krijgen dat ze niet productief genoeg zijn, gaan ze lopen. Natuurlijk. Maar als je ze inhoudelijk uitdaagt, kansen geeft om te innoveren, om zichzelf te ontwikkelen… dan kom je als sector serieus verder.’