De noodzaak van netwerkzorg

De zorg wordt steeds complexer. Het aantal kwetsbare ouderen en chronisch zieken met uitdagende zorgbehoeften neemt toe. Dit vraagt om multidisciplinaire samenwerking in de regio tussen zorgverleners onderling én met de patiënt of client. Netwerkzorg maakt deze samenwerking overzichtelijk, efficiënt en ‘de juiste zorg op de juiste plek’ concreet.

In deze whitepaper gaan we in op wat netwerkzorg brengt en wat erbij komt kijken om dit te organiseren. Zo lees je hoe VVT organisatie Cordaan netwerkzorg in de regio Amsterdam vormgeeft met behulp van netwerkzorgplatform Boards van ZorgDomein.