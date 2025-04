Digitale zorg? Niet als systemen gaten laten vallen

Een verpleegkundige die na een drukke dienst nog snel een papieren handtekening moet regelen. Een planner die in Excel puzzelt omdat het plansysteem geen rekening houdt met cao-regels. Of een collega die handmatig patiëntgegevens overneemt, omdat systemen niet samenwerken. Herkenbaar? Zorgsoftware ondersteunt vaak niet het werk zoals het écht gebeurt.

Systemen die niet meebewegen

De zorg verandert continu – nieuwe behandelmethoden, aangepaste wetgeving, hogere verantwoordingsdruk. Maar software verandert lang niet altijd mee. Daardoor gaan zorgprofessionals logischerwijs omwegen bedenken: losse notities, overtypwerk, Excel-lijstjes en extra controles.

Leon de Ridder, Client Manager Zorg bij Axians, ziet het dagelijks: “Verpleegkundigen krijgen overdrachten via e-mail, terwijl observaties weer in een ander systeem staan. Of teamleiders die zelf een Excelbestand aanmaken omdat ze cruciale informatie niet uit het systeem kunnen halen. En ondertussen blijft de registratiedruk toenemen. Software zou moeten helpen, maar voelt vaak als een extra last.”

Gaten dichten in het proces – zonder alles om te gooien

Branko Sandifort, Manager Operations bij Axians, vult aan: “Zorgprocessen zijn dynamisch, maar software is vaak statisch. Daardoor ontstaan er gaten. Denk aan een behandelaar die bij nieuwe wetgeving extra vragen moet stellen, maar daar geen plek voor heeft in het systeem. Of een teamleider die data uit verschillende bronnen moet halen om een planning rond te krijgen.”

Met low-code technologie vul je de gaten aan zónder grote IT-aanpassingen te doen. Je bouwt met low-code snel flexibele applicaties die precies díe stappen ondersteunen die nu ontbreken. Van automatische data-uitwisseling tot een centrale plek voor overdracht of planning. Het goede nieuws? Je hoeft je bestaande systemen niet te vervangen. Je bouwt er met low-code slimme schillen omheen. Volledig afgestemd op het werk van jouw medewerkers. Zo kun je maatwerk bieden aan je medewerkers, zonder dat je concessies hoeft te doen aan de standaardisatie van je kernsystemen. En dat maakt het ook beheersbaar voor je IT-afdeling.

Praktijkvoorbeelden

Low-code biedt zorgorganisaties de mogelijkheid om snel en gericht ontbrekende schakels in hun processen op te vullen. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Neem dit voorbeeld van een organisatie die tegen deze herkenbare uitdagingen aanliep:

Het patiënttraject



De organisatie hield de status van patiënten handmatig bij, van binnenkomst tot uitstroom. Dat gebeurde via losse regels in documenten, wat foutgevoelig en omslachtig was. De wens: meer overzicht in het traject én de mogelijkheid om per fase gerichte acties te koppelen.

Met low-code kan hiervoor een visueel dashboard ontwikkeld worden waarin in één oogopslag te zien is waar een patiënt zich bevindt binnen het proces. Denk aan statusbakjes, kleurgebruik en filters om snel te kunnen prioriteren. Medewerkers kunnen doorklikken naar relevante acties of documentatie per patiënt, afgestemd op het moment in het traject. Daarbij hebben ze zo ook direct een financieel overzicht wat betreft geplande en geleverde zorg.



Patiënten portaal



Ook de communicatie met patiënten verliep grotendeels via e-mail – van documentuitwisseling tot het maken van afspraken. De organisatie wil dit vervangen door een patiënten portaal waarin mensen zelf acties kunnen uitvoeren, zoals documenten uploaden of een datum kiezen om een afspraak in te plannen. Met low-code kan zo’n portaal als aanvulling op de bestaande systemen worden ontwikkeld. Dat geeft patiënten meer regie, verlaagt de werkdruk voor medewerkers én vermindert de kans op fouten.

Low-code maakt je organisatie wendbaar, verlaagt de registratiedruk én helpt weer te focussen op waar het echt om draait: zorg verlenen.

Benieuwd waar in jouw organisatie ruimte zit om slimmer te werken? Zónder drastische maatregelen. Plan een vrijblijvende afspraak met Leon de Ridder via leon.deridder@axians.com of bel +31 6 52596374.

