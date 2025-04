Hoe Cordaan netwerkzorg versterkt

Cordaan en OLVG hebben het voortouw genomen in multidisciplinaire samenwerking binnen de regio, waarbij Cordaan ook actief de huisartsen betrok. Samen met ZorgDomein is een mooie basis gelegd voor netwerkzorg in Amsterdam met het platform Boards.

Zorg niet verschralen, wel efficiënter

Inspirerend voorbeeld was Mercy Virtuel, het ziekenhuis in de VS waar wel zorgverleners werken, maar geen patiënten komen. “Is het altijd nodig voor patiënten om naar het ziekenhuis te komen?” vroeg Karen Bruysters, innovatiemanager bij Cordaan, zich af. “Kunnen we niet meer de regie bij de patiënt zelf laten, de verantwoordelijkheid lager in de lijn leggen? Niet om de zorg te verschralen, wel om efficiënter te worden.”

Thuis en digitaal waar het kan, fysiek waar het moet

Cordaan introduceerde het concept van de Virtual Ward in Amsterdam. Met ZorgDomein, OLVG, Zilveren Kruis én huisartsen als partners richtte Cordaan een regionaal netwerkplatform in. Volgens Bruysters is het uitgangspunt van deze samenwerking om zorg zoveel mogelijk thuis aan te bieden en onnodige zware zorg te voorkomen: “Thuis en digitaal waar het kan, fysiek waar het moet.” Met Boards van ZorgDomein kwam er een stedelijke digitale infrastructuur waar de zorgverleners van verschillende organisaties samenwerken en hun data delen voor effectieve zorg en besluitvorming.

Eerste successen

Voor de eerste stappen naar netwerkzorg werden verschillende zorgpaden geselecteerd waaronder die voor kwetsbare ouderen, vervroegd ontslag bij hartfalen en ziekenhuis verplaatste zorg bij de behandeling van Crohn. “Het Kwetsbare Ouderen board was als eerste in gebruik,” vertelt Rik Koekenbier van ZorgDomein. “Dit wordt inmiddels in meerdere regio’s ingezet. Dankzij het Hartfalen board, dat werd opgezet met het OLVG, zijn gespecialiseerde verpleegkundigen van Cordaan de ogen en oren bij de patiënt thuis. Dankzij Boards kunnen ze makkelijk met het hartfalen-team van het OLVG samenwerken. Door de eerste en tweede lijn meer met elkaar te verbinden, is er een volledige overdracht en worden risico’s eerder gesignaleerd. Dit voorkomt heropnames en verhoogt de zorgkwaliteit.

Onze ambitie voor netwerkzorg

“De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt,” vertelt Bruysters, “maar ons potentieel is nog veel groter. Onze ambitie is om de aanpak breed uit te rollen in de regio Amsterdam en te streven naar een ‘Amsterdamse standaard.” En dit is goed mogelijk, volgens Koekenbier. Hij licht toe: “Netwerkzorg is vooral een regionaal proces van samen ontwikkelen en opschalen. Boards biedt hiervoor alle benodigde functionaliteiten. Het platform is flexibel en schaalbaar, waardoor het meegroeit met de veranderingen in de zorg. De zorg kan echt anders ingericht worden.”

Co-creatie als sleutel tot succes

“Simpel starten was cruciaal voor het succes van deze netwerkvorming”, vertelt Bruysters. “Het was een flinke klus om alle betrokken partijen op één lijn te krijgen, van de wijkverpleegkundigen tot de honderden huisartsen in de regio. Wat hielp waren de praktische werkafspraken rond Boards.” Door middel van co-creatie, ondersteund door ZorgDomein, worden zorgverleners en patiënten samengebracht om nieuwe werkafspraken en samenwerkingsvormen te ontwikkelen. Koekenbier legt uit: “Het platform Boards faciliteert deze trajecten en modelleert specifieke boards voor verschillende samenwerkingen, waarin het werkproces wordt ondersteund en de noodzakelijke informatie beschikbaar is.”

Integraties die netwerkzorg mogelijk maken

Binnen dit project zijn belangrijke koppelingen gerealiseerd met systemen als EPIC en ONS/Mulesoft. Koekenbier: “Boards heeft zich bewezen als flexibel platform dat met diverse systemen kan integreren. Organisaties die op basis van gezamenlijke use cases integraties prioriteren, kunnen op korte termijn veel bereiken. Door gebruik te maken van open standaarden kunnen deze koppelingen ook door andere partijen gebruikt worden. Dit draagt bij aan het beschikbaar maken van de medische informatie.”

De toekomst van netwerkzorg in Amsterdam en daarbuiten

Netwerkzorg is opgenomen in de tienjarenkoers van Cordaan en Boards biedt alle mogelijkheden om deze visie te ondersteunen. Het platform groeit mee met de ontwikkelingen in de zorg en biedt een sterke basis voor verdere opschaling. Cordaan en ZorgDomein zetten samen grote stappen in de richting van efficiëntere en toekomstbestendige zorg.