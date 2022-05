“Verpleegkundige gegevens uitwisselen tussen ECD’s en ziekenhuissystemen was lange tijd een utopie”, zegt Dennis Snippert, Product Owner bij Ecare. “Dankzij de proeftuinen in het verleden en de lopende inzicht regeling werken zorgaanbieders en softwareleveranciers aan digitale gegevensuitwisseling tussen zorgdossiers. We maken daarbij gebruik van de Nuts infrastructuur en IRMA als authenticatiemiddel. De informatie wordt overgedragen middels het notify-pull mechanisme en een eerste set van zorginformatiebouwstenen (ZIBs) zoals deze in de eOverdracht standaard is opgenomen. Op deze basis kunnen we met zorgorganisaties doorbouwen.”

Echte meerwaarde voor verpleegkundigen

Met behulp van een testomgeving kunnen zorgorganisaties die deelnemen aan de regeling InZicht, de eOverdracht ook laten zien aan eindgebruikers en externe partijen, zoals het ziekenhuis. Daarmee halen ze vroegtijdig waardevolle feedback op die de partijen samen weer verder helpt. Tevens kunnen andere ECD leveranciers bij het netwerk aansluiten. Zo maakt Ecare de ontwikkelingen op eOverdracht steeds tastbaarder en concreter.

Karen Verspaandonk | Zorgnetwerk Midden-Brabant; Programmamanager

De samenwerking met Ecare hierin is erg prettig. Je merkt dat ze echt meedenken, heel flexibel en slagvaardig zijn en daarbij heel scherp de bedoeling van de eOverdracht in het oog houden: verpleegkundigen en verzorgenden faciliteren in het effectief en efficiënt elektronisch overdragen van informatie conform beroepsstandaard.”

Jerry Fortuin | Bureau Wijtz; Projectleider in de regio Achterhoek

“De testomgeving is een essentiële stap waar ik erg blij mee ben. Na een succesvolle proeftuin in de Achterhoek zijn we vorig jaar april voortvarend aan de slag gegaan binnen de InZicht regeling. Maar een testomgeving ontbrak toen nog. Na de zomer hebben we het regionale project moeten ‘bevriezen’ omdat we simpelweg zonder voorbeelden in een testomgeving niet verder konden. Dus ik ben heel blij met de testomgeving vanuit Ecare voor de eOverdracht en de daarbij horende mogelijkheden. Ik hoop dat we deze testomgeving op korte termijn kunnen uitbreiden met andere ECD-leveranciers.”

“Het is heel waardevol om nu ook praktisch te kunnen zien hoe zo’n eOverdracht werkt en eruit ziet”, aldus Karen. “In de eOverdracht zit ook echt de meerwaarde voor verpleegkundigen. Nu zijn zij bij een overdracht van het ziekenhuis naar de thuiszorg nog veel tijd kwijt met het dossier uitprinten, meegeven aan de cliënt en bij terugkomst weer handmatig invoeren van de gegevens in het eigen systeem. Dat moet straks met één druk op de knop kunnen, eventueel aanvullen en versturen. En vice versa. In onze regio werken meerdere zorgorganisaties met het ECD PUUR. Zij kunnen nu onderling met de eOverdracht in de testomgeving gaan proefdraaien en ervaren hoe het werkt, wat nog verbeterd moet worden en onderling ervaringen uitwisselen.”

Hoe nu verder?

Jerry: “Het stap voor stap verbeteren van de verpleegkundige verslaglegging is de basis voor de overdracht. Daar valt nog een wereld te winnen. Het toevoegen van nieuwe use cases die gebruik maken het Nuts netwerk gaat een belangrijke vervolg ontwikkeling zijn. We hebben in de Achterhoek de specificaties van de Nuts bolt ANW zorg gemaakt en staan te popelen om ook bij het samen uitvoeren van de wijkverpleegkundige ANW zorg in een regio te zorgen voor makkelijke dossierinzage en verslaglegging mogelijkheden bij cliënten die in de dagzorg in zorg zijn bij een andere organisatie. Als dat werkt kan het ook gebruikt worden in het dementienetwerk, de palliatieve netwerken, etcetera. Dat is nu nog toekomstmuziek, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet.”

Dennis: “Ik ben er trots op dat we samen met onze klanten deze belangrijke mijlpalen verwezenlijkt hebben. Maar er is ook nog veel werk aan de winkel en ik kijk dan ook met enthousiasme uit naar de komende maanden waarin we hierin nieuwe noodzakelijke stappen gaan maken. Uiteraard ook weer samen met onze klanten en de waardevolle input van de zorgmedewerkers.”

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw zorgorganisatie? Neem contact op via info@ecare.nl