Ervaar het belang van mondzorg voor ouderen met dementie

Hoe leer je zorgmedewerkers hoe het is voor ouderen met dementie om hun mond goed te verzorgen of daarbij hulp te krijgen? Laat het ze beleven, via virtual reality en ‘in real life’. Dat gebeurde tijdens de ‘Belevingsdag mondzorg en dementie’, georganiseerd door Vitadent en Ideon. Ook krijgen zij waardevolle tips mee. De reacties zijn enthousiast. “Ik zou willen dat al mijn collega’s dit konden doen.”

Vitadent Mondzorg is een aanbieder van ambulante mondzorg voor zorgafhankelijke en kwetsbare mensen die in zorginstellingen wonen. De toestand van de mondzorg kan lastig zijn, omdat het soms nog ontbreekt aan kennis en kunde. Daarom organiseerde Vitadent op 21 mei een Belevingsdag mondzorg & dementie in Boerderij de Weistaar in Maarsbergen.

Fris en pijnloos

“Mondzorg verlenen aan cliënten met dementie is niet altijd even makkelijk”, zegt Thalita Frederiksz, trainer bij Vitadent Academy. “Deze mensen kunnen soms afwerend reageren, omdat ze niet snappen wat er van ze wordt verwacht. Ze vinden het eng als er iets in hun mond wordt gedaan.” In haar cursussen geeft ze praktische tools die mondverzorging eenvoudiger maken, zodat deze mensen met een pijnloze en frisse mond kunnen genieten van maaltijden en sociale momenten.

Tandenpoetsen met hindernissen

Wat je doet ervaar je, en wat je ervaart blijft hangen. Daarom is de belevingsdag vooral een praktijkdag. De aanwezige zorgmedewerkers leren in workshops letterlijk hoe zwaar het leven van een oudere kan zijn. Ze krijgen bijvoorbeeld gewichten om armen en benen of een rugmat met prikkels omgebonden. Maar er zijn ook cognitieve oefeningen en ze leren elkaar helpen tandenpoetsen met ‘hindernissen’.

Verwarring, onzekerheid en desoriëntatie

Echt ingrijpend wordt het als de deelnemers een VR-bril op krijgen. De virtual reality-beleving dementie is ontwikkeld door Into d’mentia en wordt uitgevoerd door Ideon. Er zijn twee films: ‘Het bedreigde ik’ over het beginstadium en ‘Het verdwaalde ik’ over specifieke problemen bij gevorderde dementie. Tijdens de belevingsdag is de VR-film over het beginstadium te zien. Je stapt dan een woonkeuken binnen, nadat je boodschappen hebt gedaan. Daar slaat de verwarring, onzekerheid en desoriëntatie toe. Je ervaart hoe bijvoorbeeld mensen niet mét je maar óver je praten. Ze regelen de zaken net anders dan jij zou willen. En iemand loopt al telefonerend de kamer uit.

Reacties

Dit is een stukje dat je heel lastig kunt scholen of oefenen, stelt Ideon, maar deze VR-films maken het ervaren mogelijk. En dat komt binnen, zo blijkt op deze dag. “Al die verwijten. Ik voelde me echt schuldig omdat ik met de verkeerde boodschappen thuis kwam”, zegt een deelneemster. “Wat is het eng als er ineens iemand voor je staat!”, zegt een ander. “Wat erg hoe mensen over je kunnen praten.”

Klinische les

Onder het mom van ‘nu gaan we vieze plaatjes kijken’ is er ook een klinische les. Aan de hand van foto’s komen onderwerpen als cariës, tandvleesontsteking en candida aan de orde. Slechte mondzorg kan een oorzaak zijn van longontsteking, maar ook van hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose of reumatoïde artritis. Tijdens de klinische les van Mirjam Voorwinden, teamleider bij Vitadent, krijgen de deelnemers ook handige tips en trucs mee. Zorg dat je alles van tevoren bij de hand hebt, bijvoorbeeld, laat mensen zitten tijdens de mondzorg, kies een tijdstip waarop cliënten ontspannen zijn en laat ze zoveel mogelijk zelf doen. En geef cliënten gewoon kindertandpasta als ze niks anders willen. Dit soort klinische lessen zijn kosteloos voor klanten van Vitadent en worden op locatie gegeven.

Foto in een kast

Tijdens de hele dag komt aan bod hoe belangrijk het is om de mondzorg mee te nemen in rapportages, overdrachten en werkoverleg. Een praktische tip is om een foto van het gebit op te hangen in een kast van een cliënt, zodat iedereen meteen weet in wat voor staat dat is en of er wel of geen protheses zijn.