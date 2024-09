Het Generiek Kompas implementeren: leren en verbeteren in de praktijk met Zorgkompas Online

In juli hebben wij dit artikel geschreven over hoe wij de implementatie van het Generiek Kompas zien. En hoe wij daarbij kunnen ondersteunen. Nu gaan we verder in op de visie, inhoud, onze ondersteuning en de vertaling naar de dagelijkse praktijk.

Visie en aanpak

Met ons programma ‘Zorgkompas Online’ bieden wij een aanpak die gebaseerd is op bewezen leerprincipes en afgestemd op de realiteit van zorgprofessionals.

Onze visie op de implementatie van het Generiek Kompas gaat uit van vier kernprincipes:

Leren in de praktijk: we hanteren het 70-20-10 model, waarbij 70% van het leren plaatsvindt door te doen, 20% door interactie met anderen en 10% door formele training. Hierdoor worden verbeteringen direct geïntegreerd in de dagelijkse werkroutine. Zelfgestuurde verbetering: zorgprofessionals nemen zelf de leiding in hun verbeterprocessen. Zij weten als geen ander waar de kansen liggen. De organisatie faciliteert en ondersteunt, maar de regie ligt bij de teams zelf. Lean-geïnspireerde modules: onze leermodules zijn gebaseerd op Lean-principes, maar volledig toegespitst op de context van de zorg. Deze efficiënte en effectieve aanpak sluit aan bij de praktijk van zorgprofessionals. Begeleide ontwikkeling: de inhoudelijke onderwerpen uit het Generiek Kompas worden middels modules aangeboden op ons platform Team Up, dat fungeert als digitale procesbegeleider. Een interne begeleider, zoals een kwaliteitsverpleegkundige, vult het team aan en maakt de vertaalslag naar de specifieke organisatiecontext.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

De implementatie van Zorgkompas Online is eenvoudig. Teams kiezen in overleg met hun manager modules uit het Zorgkompas Online waaraan ze willen werken. Dit vergroot de betrokkenheid en motivatie. Deze modules zijn gebaseerd op de vijf bouwstenen van het Generiek Kompas. Interne begeleiders (kwaliteitsverpleegkundigen, Lean-coaches) ondersteunen de teams bij de uitvoering van de modules. De interne begeleiders zijn volgens de principes van train-de-trainer door ons opgeleid.

Iedere module bestaat uit een aantal (3-5) bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn doelgericht en efficiënt opgezet, met een maximale duur van 1-1,5 uur om de impact op de dagelijkse werkzaamheden te beperken. Het alles-in-één platform biedt teams toegang tot een gerichte taakondersteuning, tools en achtergrondinformatie waardoor ze zelfstandig kunnen werken aan hun doelstellingen.

Beschikbare modules

Eind september 2024 zijn de onderstreepte modules gereed voor gebruik. Voor het einde van 2024 zijn alle overige modules beschikbaar. In 2025 komen er nieuwe modules bij.

Concrete resultaten in de praktijk

Met ‘Zorgkompas Online’ streven we naar tastbare verbeteringen in de dagelijkse zorgpraktijk. De module ‘Cliënt in beeld’ bijvoorbeeld, helpt teams om de behoeften van cliënten beter in kaart te brengen, wat leidt tot een merkbare stijging in cliënttevredenheid. Na enkele weken zien zij een duidelijke verbetering in de cliënttevredenheid, doordat hun werkwijzen beter aansluit bij de persoonlijke wensen van de cliënten.

Meerwaarde voor de hele organisatie

De meerwaarde van deze aanpak strekt zich uit over de hele organisatie. Door verbeterde teamsamenwerking en aandacht voor continue leren en ontwikkelen stijgt niet alleen de efficiëntie, maar ook de tevredenheid van zowel medewerkers als cliënten.

Beheers de risico’s van verandering

De implementatie van Zorgkompas Online is zorgvuldig opgezet om de risico’s van verandering te beheersen. De gefaseerde aanpak stelt teams in staat om op hun eigen tempo modules te doorlopen. Jarenlange ervaring met een vergelijkbare aanpak in ziekenhuizen en de ouderenzorg heeft laten zien dat teams op deze manier kunnen veranderen en verbeteren. Het platform (Team Up) heeft zich inmiddels al bewezen in een kleine 20 zorgorganisaties.

Kosten

Wat betreft de kosten, hanteert Zorgkompas Online een transparant model gebaseerd op vier componenten: platformgebruik en moduletoegang (€750-€1000 per afdeling/locatie per jaar), eenmalige implementatiekosten, training van interne begeleiders en jaarlijkse begeleiding door onze adviseurs. Deze structuur biedt flexibiliteit en maakt maatwerk mogelijk voor elke organisatie.

Een uitnodiging tot innovatie

We nodigen u uit om met ons te verkennen hoe Zorgkompas Online kan bijdragen aan de implementatie van het Generiek Kompas. Vraag de gratis brochure aan of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek inclusief demo.