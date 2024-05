Implementatie van zorginnovatie vergt stevige aanvliegroute

We zien hoge verwachtingen van zorginnovaties, maar daadwerkelijk succesvol implementeren en opschalen is nog een uitdaging. Een organisatie heeft pas baat bij het implementeren van de bewezen zorginnovatie als hier een grondig vooronderzoek en selectieprocedure aan voorafgaat. In dit artikel zoomen we in op de selectieprocedure van een bewezen zorginnovatie: slim incontinentiemateriaal.

Het organiseren en laten beklijven van succesvolle implementaties van zorginnovaties is een uitdaging, merkt Kim Dings, programmamanager Digital Solutions van ABENA op. Steeds meer organisaties geloven in de meerwaarde van ‘bewezen effectieve zorginnovaties’ en willen een kwaliteitsslag maken. Maar de benodigde stappen voor een succesvol pad naar ‘werken met slimme inco’, zijn vaak onbekend. Een bewezen effectieve zorginnovatie is geen garantie voor succes, deze misvatting ligt op de loer. De innovaties op zichzelf zijn bewezen, al staat of valt een succesvolle implementatie met een goede inventarisatie en voorbereiding vooraf.

Voorbereiding op innovatie vraagt veel van gehele organisatie

Digitalisering en innovatie staan in elke organisatie op de agenda, gewenst of ongewenst. Dikwijls is de zorginnovatie een wens vanuit een bestuursorgaan, met als doel te optimaliseren in efficiëntie of kosten. Maar daarmee bestaat nog voldoende draagvlak voor innovatie. Het innoveren binnen zorginstellingen start pas als de gehele organisatie klaar is voor een verandertraject.

Alle lagen betrekken bij nodige verandering

Werknemers in een zorginstelling vragen om betrokken te worden, om onderdeel uit te maken van het proces rondom innovatie. Van meedenken in vraagstukken over verandering en het loslaten van bestaande zorgroutines, tot het implementeren en gaan gebruiken van een nieuwe zorginnovatie, zoals slim incontinentiemateriaal.

Maar de weg naar verandering kent vele hordes die genomen moeten worden. Na vele implementaties bij grote en middelgrote zorginstellingen heeft ABENA een aantal lessen geleerd. De grootste is: de weg naar innovatie start bij een goede voorbereiding op veranderen. Pas als innovaties omarmd worden, er tijd en begeleiding is, de ruimte om te leren; dán is de kans op een succesvolle implementatie groot en realistisch.

Activeren van organisatie rondom het thema continentiezorg

Lang niet elke zorgorganisatie heeft aandacht voor kwaliteitsverbetering van continentiezorg – en de rol die innovatie hierin kan spelen. De opbrengst van werken met slimme inco vertaalt zich in merkbare verbeteringen voor de cliënt en zorgverlener. De rode huid neemt af en de huidconditie verbetert, daarnaast zijn er minder lekkages dankzij tijdige verschoningen. De afname van zorghandelingen én het voorkomen van onnodige zorghandelingen geven continentiezorg een kwaliteitsimpuls.

“Het is belangrijk om jezelf vooraf de vraag te stellen: wanneer is de slimme technologie van meerwaarde? En vervolgens: hoe ga ik dit meten?”, vertelt Kim. Dit gaat verder dan in eerste instantie op organisatieniveau kijken naar kosten en opbrengsten: je moet ook nadenken over het doel van de inzet op cliëntniveau. Wanneer er bij een cliënt vaak een nat bed geconstateerd wordt, kan ‘het terugdringen van het lekkages’ bijvoorbeeld een cliëntdoel zijn.

Hoe selecteer je de slimme inco die bij jouw doelstelling past?

Zorgorganisaties hebben vaak al enkele criteria opgesteld wanneer ze zich gaan oriënteren, bijvoorbeeld of het materiaalgebruik vermindert. Maar er zijn ook een aantal factoren waar niet van tevoren over nagedacht wordt. Zoals: voor welke doelgroep is de oplossing geschikt? “Wij vinden het belangrijk dat zorgorganisaties een bewuste keuze maken, want alleen dan kun je succesvol implementeren.” Daarom ontwikkelde ABENA een ‘Selectiehulp slim incontinentiemateriaal’, waarin 8 aandachtsgebieden worden toegelicht. Door op deze zaken te letten, kun je bewust kiezen voor het beste slimme incontinentiemateriaal voor jouw zorginstelling.

Ook een gedegen keuze maken vóór de implementatie?

Klaar om de juiste keuze te maken voor de inzet van slimme inco? Op de webpagina gaan we verder in op thema’s zoals doelgroep, functionaliteit, duurzaamheid, prijsstelling, businesscases. Ga direct naar zorg.abena.nl/abena-nova/onderzoeken/selectiehulp-slim-incontinentiemateriaal