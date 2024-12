Logistieke innovatie ontzorgt de zorg

De wereld van logistiek is continu in beweging, ook in de zorgsector. Een goed georganiseerde supply chain kan het verschil maken voor effectievere zorgverlening. De afgelopen jaren is logistiek in de zorg veranderd van een ondersteunende functie naar een strategische pijler.

Logistiek is misschien niet het eerste waar mensen aan denken bij zorg, maar het is een stille motor achter het hele zorgproces. Zeker in een tijd van personeelstekorten, stijgende kosten en een toenemende zorgvraag, speelt innovatieve logistiek een steeds grotere rol in het ontzorgen van zorgorganisaties en het verbeteren van processen.

Veerkrachtige ketens voor betere zorg

De pandemie heeft wereldwijd laten zien hoe kwetsbaar toeleveringsketens zijn. Schaarste aan grondstoffen, productieproblemen en verstoringen, zoals de blokkade van het Suezkanaal, benadrukten de noodzaak van veerkrachtige supply chains. Juist in de zorg is die veerkracht cruciaal. Leverbetrouwbaarheid heeft immers directe impact op de kwaliteit van zorg.

Mediq anticipeert hierop door strategische afspraken te maken met meerdere leveranciers (dual sourcing) en het aanhouden van extra voorraden. Dit waarborgt leverbetrouwbaarheid zonder onnodige kosten of verspilling. En dat is belangrijk, want elke efficiëntieverbetering in logistiek werkt door in de hele keten en helpt de zorg betaalbaar te houden.

Efficiëntieverbetering in de praktijk

Een mooi voorbeeld van efficiëntieverbetering in de praktijk is onze samenwerking met een grote zorginstelling in het zuiden van Nederland. Hier hebben we het interne magazijn vervangen door een logistieke oplossing die volledig vanuit ons Fulfillment Center wordt aangestuurd. Dankzij een Kanban-systeem en fijnmazige leveringen op afdeling- en bewonersniveau zorgen we ervoor dat zorgmedewerkers altijd tijdig over de juiste voorraad beschikken.

Onze chauffeur registreert ter plekke welke bakken leeg zijn, zodat deze bij de volgende levering gevuld worden. Dat vermindert voorraaddruk, creëert meer tijd voor zorg en verlaagt de administratieve lasten. Met als resultaat: een besparing van 0,6 FTE bij deze zorginstelling. Een tastbaar bewijs van hoe logistiek de zorg ontzorgt.

Duurzame procesoptimalisatie

Technologie en automatisering maken deze innovatieve oplossingen mogelijk. Door te werken met geavanceerde orderpickingsystemen en efficiëntere verpakkingsprocessen hebben we de snelheid van onze leveringen verhoogd en foutmarges verkleind. Zo kunnen we klanten sneller en betrouwbaarder bedienen. Het maakt bovendien schaalvergroting mogelijk in een sector waar de druk op kosten en personele inzet alleen maar groter wordt.

We willen niet alleen processen verbeteren, maar ook bijdragen aan een gezondere planeet. Daarom proberen we beladingsgraden te verhogen, duurzamere verpakkingen te gebruiken en alternatieven voor fossiele brandstoffen zoals HV100 in te zetten. We streven we naar 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en CO2-neutraliteit in 2050. Dit doen we niet alleen: we geloven in de samenwerking met onze klanten en leveranciers om klimaatdoelen te behalen.

Logistiek als strategisch partner

Want logistiek heeft niet meer slechts een ondersteunende functie, het speelt een strategische rol in het waarborgen van toekomstbestendige zorg. Zorgorganisaties hebben behoefte aan partners die ook meedenken en adviseren over procesoptimalisatie, duurzame oplossingen en kostenbeheersing.

De sleutel tot efficiënte logistiek ligt in samenwerking, innovatie en duurzaamheid. Door te blijven investeren in innovatieve oplossingen ontzorgen wij zorgorganisaties, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: zorg verlenen. Dit doen we niet alleen om nu de zorg efficiënter te maken, maar ook om die toegankelijk en betaalbaar te houden in de toekomst.