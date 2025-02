Marlon van Diest, ESG-adviseur bij Bergman Clinics: “Data brengt mensen in beweging.”

Duurzaamheidsagenda

“Als zorgorganisatie hebben wij onvermijdelijk een flinke impact op het milieu”, zegt Marlon. “Er is binnen Bergman Clinics over de hele linie een sterke behoefte om die impact waar mogelijk te minimaliseren. Een belangrijke stap was de ondertekening van de Green Deal 3.0, waarmee we ons committeren aan vijf doelen. Eén daarvan is een CO2-reductie van 55% in 2030. In 2022 richtten we onze eigen Green Teams op. Die zijn samengesteld uit collega’s binnen de klinieken en hebben tot doel concrete verbetersuggesties aan te dragen en te implementeren. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om energiereductie of afvalinzameling. Met het Programma Duurzaamheid hebben we sinds 2023 onze duurzaamheidsambities geconcretiseerd en gestructureerd. Een belangrijk onderdeel is de Duurzaamheidsagenda, waarin nu zo’n vijftien projecten zijn opgenomen. Het is een aanpak die helemaal past bij het Bergman-DNA: doelgericht, strak georganiseerd en efficiënt. We willen bovendien dat resultaten meetbaar zijn.”

Samenwerking en pragmatisme

Twee jaar geleden is binnen Bergman Clinics gekozen voor recycling van steriele verpakkingsdoeken – de zogenaamde bluewraps – waar bijvoorbeeld operatie-instrumenten in zijn verpakt. Marlon: “Die worden bij ons nu gescheiden ingezameld en vervolgens verwerkt tot granulaatkorrels, oftewel: grondstoffen voor nieuwe duurzame producten.” Na een pilot in één van de klinieken kreeg de circulaire aanpak een vervolg in andere klinieken. Inmiddels is al meer dan 19.000 kilo bluewraps ingezameld. “Er zijn nu verschillende projecten die illustreren hoe een kritische blik, samenwerking en pragmatisme ook op duurzaamheidsgebied het verschil kunnen maken.” Zo was het voor één van de collega’s een persoonlijke missie om de OK’s van Bergman Clinics energiezuiniger te krijgen. “We gebruiken onze OK’s zo’n 35% van het jaar. Waarom draaien de OK-systemen dan de volle 100% om de condities ‘constant’ te houden? Er is een externe partij aangetrokken en we zijn gaan rekenen en meten om erachter te komen wanneer de OK’s in termen van energieverbruik op een laag pitje konden. Uiteraard binnen de kaders van wet- en regelgeving.” De inzichten van dat onderzoek bleken een game changer. ”Inmiddels staan de systemen van de OK’s op stand-by wanneer dat binnen de planning past. Dat betekent: lichten uit, ventilatie op de minimumstand, et cetera. Als de OK’s eerder nodig zijn dan gepland, zijn ze razendsnel in actiemodus.” De Bergman-OK’s verbruiken door deze aanpassing 20% minder energie. In het eerste jaar na de implementatie in één van de klinieken leverde dat een besparing op van 112.000 kilowattuur. “Het is een mooi voorbeeld van een concreet initiatief, een relatief eenvoudige aanpassing en een aanzienlijk resultaat.”

Driehoek van experts

Marlon is ook trots op een initiatief dat in 2024 vorm kreeg, waarin samenwerking centraal staat. “Bij elke staaroperatie wordt een standaard ‘pack’ gebruikt, waarin zo’n vijftien producten zitten die een oogarts mogelijk nodig heeft voor de behandeling”, legt zij uit. “Om een indruk te geven van het enorme aantal producten: bij Bergman Clinics voeren we jaarlijks zo’n 35.000 staaroperaties uit.”

De oogartsen en de afdeling Inkoop van Bergman Clinics hebben samen met een van de leveranciers heel kritisch gekeken naar de inhoud van dat standaard pack en toen binnen deze ‘driehoek’ van experts de vraag gesteld: wat zit daar nou in dat door geen enkele arts wordt gebruikt? Door vervolgens de overbodige producten weg te laten uit het pack is een enorme CO2-reductie gerealiseerd. Marlon: “De leverancier kon heel precies inzichtelijk maken wat er kon worden bespaard en dat hielp enorm in het proces. We kiezen binnen de organisatie op alle onderdelen voor data-driven decision making, ook waar het gaat om duurzaamheid. Data zet mensen nu eenmaal in beweging.”

Lily Eyegue Mague, OK Assistent en Marlon van Diest, ESG Consultant met ingezamelde ‘blue wraps’

Impact van inkoop

Uiteraard speelt inkoop ook bij Bergman Clinics een belangrijke rol in het formuleren en realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Marlon: “Bij het beoordelen van de mate van duurzaamheid van ingekochte producten en diensten kijken we onder meer naar de productielocatie, maar ook naar compliance met Europese regelgeving en de reputatie in de markt. Omdat een volledige duurzaamheidsbeoordeling van zo’n leverancier complex en tijdrovend is werken we met EcoVadis. Een gerenommeerd wereldwijd ratingplatform, dat inkopers helpt leveranciers te beoordelen op basis van strenge duurzaamheidscriteria. Dit betekent een onafhankelijke validatie, waardoor we zeker weten dat we werken met partijen die onze duurzaamheidsstandaarden hanteren.”

Next steps

Marlon stelt vast dat duurzaamheidsinspanningen de laatste jaren een enorme vlucht hebben genomen binnen Bergman Clinics. “Het is echt begonnen vanuit een intrinsieke motivatie van collega’s in de klinieken. Natuurlijk is compliance met wet- en regelgeving belangrijk, maar we wilden echt een stap verder gaan.” Als onderdeel van de Duurzaamheidsagenda wordt ook in 2025 verder ingezet op verduurzaming van de klinieken. “Dat wordt een sterke focus. We hebben een grote variëteit aan gebouwen en er is veel ruimte voor verbetering. Er zijn al flinke stappen gezet overigens. Zo weten we van alle klinieken wat hun carbon footprint is. Met de data die beschikbaar is gaan we kijken hoe we die klinieken kunnen challengen nog duurzamer te worden.” Het thema duurzaamheid krijgt in 2025 bovendien een prominentere plek binnen de algehele strategie van Bergman Clinics. “Met de combinatie van een bottom-up én top-down benadering komen we tot de beste resultaten. Het is mooi om persoonlijk te kunnen bijdragen aan die ontwikkeling.”