Meer rust aan het bed, door slimmer draaien

Een cliënt in bed draaien: dagelijkse zorg die fysiek belastend is en veel tijd kan kosten. Zeker bij cliënten die weinig mobiliteit of spierkracht hebben, vraagt dit om kracht, coördinatie en vaak meerdere handen aan het bed. Terwijl de druk op zorgteams toeneemt, groeit ook de behoefte aan slimme, duurzame oplossingen die het werk lichter maken én bijdragen aan betere zorg. Een wentellakensysteem blijkt in veel situaties zo’n oplossing: het vermindert fysieke belasting, vergroot het welzijn van cliënten en bespaart aanzienlijk op personeelsinzet. Steeds meer zorgorganisaties ontdekken hoe snel deze investering is terugverdiend.

De dagelijkse praktijk: een complexe routine

“Het draaien van een cliënt is een dagelijks terugkerende routine, maar dat maakt het nog niet voorspelbaar,” vertelt productspecialist Bart Peeters van HartingBank. In zijn functie adviseert hij zorgorganisaties in complexe zorgsituaties. “Zeker bij cliënten met hoge zorgzwaarte, zoals in de somatiek of psychogeriatrie, zie je dat teams van twee of drie collega’s nodig zijn om iemand te draaien. Als de cliënt onrustig is, tegenwerkt of veel weegt, dan wordt het een risicovolle handeling voor zowel de cliënt als de zorgverlener.”

De oplossing: wat een wentellakensysteem écht doet

Een motorisch aangedreven wentelsysteem ondersteunt bij het draaien en verplaatsen van cliënten in bed met een eenvoudige druk op de knop. Het systeem zorgt voor een rustige, gelijkmatige beweging: prettig voor de cliënt én fysiek minder zwaar voor de zorgverlener. Denk aan handelingen zoals wisselligging, aan- en uitkleden of ADL-zorg. In veel gevallen kan deze zorg zelfs door één persoon verleend worden. “Het is niet alleen een praktisch hulpmiddel,” zegt Peeters. “Het is een manier om rust terug te brengen in het zorgproces. Cliënten reageren ontspannen, zorgverleners houden hun handen vrij en er ontstaat ruimte voor echte aandacht.”

Een bewezen aanpak: minder inzet, meer tijd voor zorg

Dat een wentellakensysteem zorg echt kan veranderen, blijkt uit praktijkervaringen met Zorgkantoor VGZ. In verschillende zorgorganisaties werd aangetoond dat cliënten die normaal met twee of meer zorgverleners werden gedraaid, nu met hulp van een wentellakensysteem door één medewerker kunnen worden verzorgd. De handelingen verlopen rustiger en prettiger. Het praktijkvoorbeeld is opgenomen als Good Practice van VGZ (2022), een bewezen voorbeeld van kwalitatief goede zorg tegen lagere kosten. De investering in aanschaf is gemiddeld al binnen elf dagen terugverdiend.

Wanneer is het systeem geschikt?

Niet iedere cliënt of situatie vraagt om hetzelfde type systeem. HartingBank onderscheidt meerdere varianten, zoals de Vendlet Standard, e-RollAssist en de TurnAid. Ze verschillen onder meer in bediening, hygiënevoorzieningen, geschiktheid bij gedragscomponenten (zoals PG/CVA) en de mate van autonomie voor de zorgverlener. “Het ene systeem is juist heel geschikt bij cliënten met veel onrust, omdat het geleidelijk draait,” legt Peeters uit. “Een ander systeem met voetbediening past beter in situaties waarbij je de handen vrij wilt hebben. Daarom is maatwerk zó belangrijk.”

Kansen voor beleid en besparing

Een wentellakensysteem is meer dan een praktisch hulpmiddel. Organisaties die proactief beleid maken rond fysieke belasting, ADL-zorg en cliëntgericht werken, kunnen sneller schakelen. Bijvoorbeeld als een cliënt minder mobiel wordt, of bij uitdagingen in de bezetting van het zorgteam. Bovendien kunnen kosten in specifieke situaties deels worden teruggevorderd via de Wet langdurige zorg (Wlz), wanneer de zorgzwaarte het toelaat.

Bij woonzorglocatie De Tollekamp, onderdeel van Zorggroep Charim, zijn inmiddels vier wentellakensystemen in gebruik. Marieke Munniks, ergotherapeut bij Charim, ziet dagelijks hoe het systeem bijdraagt aan betere zorg en duurzame inzetbaarheid van medewerkers: “De Vendlettsystemen binnen De Tollekamp bevallen ons erg goed, zeker nu de zorg steeds zwaarder wordt. Voorheen moesten bewoners vaak met veel gesjor worden verplaatst, wat fysiek belastend was voor de zorg en vervelend voor de cliënt. Nu verloopt de zorg rustiger en comfortabeler, en ontlasten we onze medewerkers. Zo dragen we bij aan duurzame inzetbaarheid.”

Van hulpmiddel naar structurele oplossing

Een wentellakensysteem is geen losse ingreep, maar onderdeel van toekomstgerichte zorg. Het ondersteunt verantwoorde arbeidsinzet én leidt tot meer rust aan het bed. De adviseurs van HartingBank denken graag mee over de inzet die past bij de zorginstelling, het zorgteam en de cliënten. “Soms zie ik in vijf minuten waar de winst ligt,” besluit Bart Peeters. “Het gaat niet alleen om tillen. Het gaat om vertrouwen teruggeven aan de cliënt en ruimte aan het team.”

