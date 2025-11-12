Meer tijd voor zorg dankzij digitale innovatie & AI

Tijdens het Axians-klantevent Innovations to Success kwamen meer dan duizend bezoekers samen om te ontdekken hoe technologie kan ondersteunen in je huidige werkprocessen. Deze editie liet Axians met een speciale zorgtrack zien hoe digitalisering meer tijd voor zorg creëert, ondanks personeelstekorten.

Innovations to Success 2025: Digitalisering als sleutel tot meer tijd voor zorg

Op 30 oktober 2025 vond in de industriële setting van de SugarFactory in Halfweg het negende Axians-klantevent plaats: Innovations to Success. Het thema Connecting Intelligence stond centraal. Klanten, partners en experts kwamen samen om te verkennen hoe technologie en mens elkaar versterken in een toekomst vol met nieuwe intelligentie. Voor het eerst was er een speciale zorgtrack, gericht op de uitdagingen en kansen binnen de zorgsector.

Waarom een zorgtrack?

De zorg staat onder druk. Personeelstekorten, stijgende kosten en een groeiende vraag naar zorg maken het noodzakelijk om slimmer te werken. Digitalisering biedt oplossingen: van procesautomatisering tot data-analyse en AI-ondersteunde besluitvorming. Axians speelt hierin een sleutelrol door technologie toegankelijk en toepasbaar te maken.

Tijdens de zorgtrack deelden zorgorganisaties hun ervaringen met digitalisering. Klanten vertelden hoe zij samen met Axians oplossingen implementeerden die niet alleen processen stroomlijnen, maar ook de werkdruk verlagen. Denk aan slimme apps voor planning, veilige datastromen en AI-tools die administratieve taken automatiseren.

Praktijkvoorbeelden uit de zorg

Een van de sessies was het verhaal van een grote zorgorganisatie die dankzij Axians een digitale werkplek creëerde waarin zorgprofessionals eenvoudig toegang hebben tot patiëntinformatie, zonder tijdrovende handmatige handelingen. Door integratie van cloudoplossingen en beveiligde connectiviteit werd niet alleen de efficiëntie verhoogd, maar ook de kwaliteit van zorg verbeterd.

Andere sessies gingen in op cybersecurity in de zorg, een cruciaal thema nu patiëntdata steeds vaker digitaal wordt gedeeld. Axians liet zien hoe geavanceerde beveiligingsoplossingen en monitoring zorgen voor vertrouwen en compliance.

AI als gamechanger

Artificial Intelligence vormde de rode draad van het event. Voor de zorg betekent deze vorm van nieuw intelligentie onder meer het verregaand automatiseren van routinetaken, zoals het verwerken van dossiers, en het ondersteunen van klinische beslissingen. Axians benadrukte dat AI niet bedoeld is om mensen te vervangen, maar om hen te ondersteunen. “Digitalisering moet de werkdruk verlagen en de efficiëntie verhogen, maar altijd met een menselijke benadering. Het is logische dat we starten bij de ondersteunende processen, maar uiteindelijk zien we steeds meer toepassingen in de primaire zorgprocessen. Daarmee maken we de kwaliteit zorg beter en creëren we echt meer tijd.” aldus Andre Hendriks, Director Zorg bij Axians. “Onze missie is dan ook om de zorgprofessionals écht te ontlasten, zodat zij meer tijd hebben voor wat echt telt: de patiënt. Daarom zorgt Axians ervoor dat we de komende jaren deze nieuwe intelligentie, zoals AI, in al onze oplossingen en diensten injecteren zodat mens en techniek samen leren, innoveren en verbeteren. Dat noemen wij Connecting Intelligence!”