Op weg naar een gezondheidsvaardige generatie

De jeugd heeft de toekomst. Dus als we hen via een landelijk onderwijsprogramma vaardiger maken in het regie voeren over hun eigen gezondheid, dan heeft dit een positief effect op de vraag naar zorg. Dat is de kern van de meest veelbelovende Toekomstvisie 2025 van Masterclass NieuweZorg.

Een uur na de bekendmaking zitten Jolijn Jonker en Judy van Kleef er nog een beetje beduusd bij. Ze hadden niet verwacht dat hun Toekomstvisie als meest veelbelovend zou worden verkozen. “De toekomstvisie zat goed in ons hoofd maar, we waren laat met insturen ”, vertelt Judy. “De ochtend van de inleverdatum hebben we in een uiterste poging dit stuk op papier gezet. Dat je dan wint, komt als een verrassing ja.”

Silver bullet

De twee teamleads bij zorgverzekeraar ONVZ bogen zich net als de andere deelnemers aan de Masterclass NieuweZorg over een visie op de toekomst van de zorg in Nederland. Jolijn: “In ons werk zijn wij veel bezig met zorgakkoorden en ontwikkelingen in de zorg. We weten dat er geen silver bullet is, geen enkelvoudige oplossingsrichting voor de personele en financiële problemen in de zorg. Je moet meerdere paden tegelijkertijd volgen.” Een daarvan is het beperken of voorkomen van de instroom van zorg. Gedragsverandering, eigenaarschap nemen over je eigen gezondheid… In de preventieakkoorden ligt veel nadruk op het verbeteren van leefstijl en een gezonde omgeving. Jolijns en Judy’s visie gaat over het faciliteren van eigenaarschap over je gezondheid. Dat is volgens de kersverse winnaars niet voor iedereen weggelegd. “Je moet vaardig zijn in het omgaan met gezondheid en gezondheidsinformatie. Ook bij ziekte.”

Eigenaarschap faciliteren

Dat zou veel meer gefaciliteerd moeten worden, vinden Jolijn en Judy. Als zij het voor het zeggen zouden hebben, worden burgers in 2030 optimaal ondersteund om eigenaarschap te kunnen nemen over hun eigen gezondheid. Dat houdt in dat ze toegang hebben tot een digitaal netwerk met betrouwbare gezondheidsinformatie en zelfhulpmogelijkheden. En ook dat iedere burger toegang heeft tot een persoonlijke gezondheidsomgeving. Een digitale plek waar alle gezondheidsgegevens beschikbaar zijn en op basis van data-analyse gepersonaliseerd zorgadvies voorhanden is en preventieve maatregelen worden gestimuleerd.

Focus op de jeugd

Maar met faciliteren van middelen alleen ben je er niet, stellen Jolijn en Judy in hun Toekomstvisie. Ook op cultuur-maatschappelijk niveau moet je werken aan een gezondheidsvaardige generatie. Aan bewustwording in de maatschappij dat je zelf regie dient te nemen over je eigen gezondheid. Judy: “Generaties van nu zijn gewend aan een bepaalde zorgluxe. De ‘u vraagt wij draaien’-mentaliteit. Daarom leggen wij een belangrijke focus op de jeugd.”

Een van de belangrijkste partners in hun Toekomstvisie is het onderwijs. Van basis tot universitair. “We willen culturele normen en waarden creëren”, licht Jolijn toe. “Het moet normaal zijn dat je vaardig genoeg bent om eerst te kijken wat je zelf kunt doen, en wanneer het nodig is een beroep te doen op de zorg.” Daarvoor kijken ze naar het begin van de keten. Hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen gezondheidsvaardig worden? “We hebben daar de onderwijssector voor nodig, om gezondheidsvaardigheden te kunnen integreren in het curriculum – en daarmee ook de gezondheidsverschillen in het land te verkleinen.”

Aansprekend idee

Een positief en compleet verhaal, zo duidde de jury bij monde van Diana Monissen de Toekomstvisie. Zij sprak de wens uit dat de zorgverzekeraar waar Jolijn en Judy werken in de toekomst daadwerkelijk een gezondheidsverzekeraar wordt. Iets waar de winnaars wat haar betreft de volgende dag binnen de muren van de organisatie mee moeten beginnen. Dat ONVZ hier al mee bezig is – door de samenwerking met patiënt+-keuzehulpen voor meer eigen regie tijdens een behandeltraject bijvoorbeeld – doet daar weinig aan af. Er is leiderschap nodig op dit terrein. En noblesse oblige, zo voelen Jolijn en Judy het ook. Dus zullen ze hun Toekomstvisie aan de raad van bestuur van ONVZ presenteren. “Om onze visie werkelijkheid te laten worden, moeten we ook buiten de organisatie treden”, verwacht Jolijn. De winnaars kijken daarvoor ook naar de ministeries van VWS en OCW. De visie is groot en niet op korte termijn te realiseren. “Maar we kunnen en moeten stappen zetten. En dat kan ook”, stelt Judy tot slot. “Het zijn niet de eersten de besten die ons plan tot meest veelbelovend hebben bestempeld. Onze toekomstvisie is aansprekend genoeg.”

Masterclass NieuweZorg 2025

Jolijn Jonker en Judy van Kleef hebben met succes deelgenomen aan de Masterclass NieuweZorg collegejaar 2024. Deze Masterclass is een initiatief van Derks&Derks en wordt al 5 jaar ondersteund door Skipr.

