Partners voor Zorg | Zo brengt medische innovatie de zorgdoelen voor 2040 dichterbij

Voor de zorg zijn ambitieuze doelen gesteld. In 2040 leven alle mensen in Nederland tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen. Om die doelen te behalen is intensieve samenwerking nodig tussen alle partijen. Samen met partners stelde Novartis twee whitepapers, om daarmee een startschot te geven voor die samenwerking. In deze podcast vertellen Jan Guse van Novartis, en Hans Schikan, lid van het Top Team Life Sciences en Health, hoe zij denken dat die ambitieuze doelen gehaald kunnen worden.