Pensioengeld en huurwoningen bij elkaar brengen – jouw geld telt voor twee!

Prettig wonen, dicht bij je werk. Wie wil dat nou niet? Met de oplevering van huurappartementen in het Olympiade-complex in Amstelveen hebben kortgeleden negentig zorgmedewerkers een nieuwe woning gevonden. Ze hebben gebruik gemaakt van de regeling die voorrang geeft aan mensen met een sleutelberoep: mensen die in de zorg werken moeten in de buurt van hun werk kunnen wonen.

Extra mooi is dat deze huurwoningen zijn gebouwd door Amvest, een projectontwikkelaar waar Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in belegt. Zo draagt het pensioengeld van zorgmedewerkers bij aan nieuwe woonruimte voor de eigen beroepsgroep. In een tijd dat het lastig is om een woning te vinden is dat extra belangrijk. De verhuizing van de negentig zorgmedewerkers naar Olympiade past bij de ambitie van PFZW: het belegde pensioengeld geeft niet alleen een goed rendement, maar heeft ook maatschappelijk impact.

De rol van PFZW

PFZW is al jaren een grote investeerder in de Nederlandse woningmarkt. In gesprek met werkgevers en medewerkers in de zorg is goed geluisterd naar wat er speelt. Het vinden van woonruimte kwam als een belangrijk onderwerp naar voren. Daarna was het de vraag aan de ontwikkelaars waarin PFZW investeert: kunnen onze mensen een streepje voor krijgen bij het inschrijven op een huurwoning? Inmiddels zijn in samenwerking met PFZW meerdere projecten afgerond, zoals Groot Hartje in Eindhoven, Typisch Tuinstad in Amsterdam en Clubhouse Boompjes in Rotterdam. Ook hier kregen zorgmedewerkers voorrang. Zorginstellingen in de buurt hebben daar hun medewerkers ook actief verteld over het recht op voorrang.

Meer aandacht

Het goede nieuws is dat steeds meer partijen oog krijgen voor het huisvestingsvraagstuk van mensen met een sleutelberoep. Gemeenten maken het bijvoorbeeld steeds vaker verplicht om een deel van nieuwbouwwoningen toe te wijzen aan mensen met een sleutelberoep. PFZW juicht dat toe en blijft nauw betrokken bij zulke onderwerpen. Als ontwikkelaar heeft Amvest veel aandacht voor de duurzaamheid van de woningen. Het Olympiade-complex laat dat heel mooi zien.

Meer mogelijkheden

Natuurlijk kan één pensioenfonds de huidige woningnood niet oplossen. Daarvoor is veel meer nodig. Maar PFZW probeert meer te doen dan zorgen dat het pensioengeld van deelnemers op een verstandige en duurzame manier is belegd. Zo lopen er nu gesprekken met tientallen zorginstellingen om te kijken of er ruimte is op hun terrein voor eventuele woningbouw. Hiermee hoopt PFZW in de toekomst nieuwe woonruimte te ontwikkelen voor zorgmedewerkers.

Meerdere zorginstellingen hebben hier al positief op gereageerd. Ook zij zien ook hoe hun mensen worstelen op de woningmarkt. Daarmee staan die nieuwe huizen er nog niet. Dat is een zaak van de lange adem. Maar we nemen onze maatschappelijke rol serieus. Pensioengeld dubbel laten renderen, met goed financieel rendement en een positieve impact op het leven van mensen.