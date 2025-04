Personeelsproblemen in de zorg te lijf met HRM- en salarissoftware

Overal in de zorg zijn de personeelstekorten groot. Of het nu gaat om ziekenhuizen, VVT, GGZ, gehandicaptenzorg of jeugdzorg: zorgorganisaties zullen hun best moeten doen om met een krimpend of gelijkblijvend personeelsbestand meer zorg te verlenen. Aan de HR-afdeling de taak om van duurzame inzetbaarheid van het personeel een speerpunt te maken. Ondersteuning van een HR-pakket dat in staat is om de juiste analyses te maken, is cruciaal. Met dit doel is HRM Suite 365 ontworpen.