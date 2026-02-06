Personeelstekorten: de aanjager van transformatie in de zorg

In heel Europa staan ziekenhuizen voor een structurele uitdaging: personeelstekorten ten opzichte van de toenemende vraag naar zorg. Deze realiteit dwingt organisaties om het werk anders te organiseren. Om de groeiende zorgvraag met beperkte middelen aan te kunnen, optimaliseren ziekenhuizen processen, stroomlijnen ze workflows en zetten ze technologie in om zorg efficiënter te leveren. Het slimmer inzetten van personeel door betere resourceplanning en verbeterde operationele modellen is een cruciale aanjager van transformatie geworden.

Voorbeelden van impact

St. Antonius Hartcentrum – Optimalisatie van ablatieprocedures

Om de groeiende vraag en lange wachttijden voor ablatieprocedures aan te pakken, ontwierp het St. Antonius Hartcentrum het zorgpad opnieuw. Door over te stappen op dagbehandeling, processen binnen het cathlab te optimaliseren en de planning te verbeteren, daalde de toegangstijd van vier maanden naar slechts veertig dagen, een vermindering van meer dan 60%. De behandelcapaciteit steeg van vier naar meer dan vijf ablaties per dag.

Frisius Cardiovasculair Centrum – Opschalen van TAVI-capaciteit

In Friesland werd het volledige TAVI-zorgpad, van verwijzing door de huisarts tot planning in het cathlab, gestroomlijnd en gestandaardiseerd. Dit stelde hetzelfde team in staat om 60% meer TAVI-procedures uit te voeren (van 98 in 2023 naar 160 in 2025), zonder extra middelen. Het aantal dagelijkse procedures steeg van drie naar vier, wat wachttijden verkortte en de bezettingsgraad van het cathlab verbeterde.

Maastricht University Medical Center (MUMC+) – Efficiëntieverbetering en betere patiëntuitkomsten

Maastricht UMC+ realiseerde aanzienlijke verbeteringen: het aantal operatie-annuleringen daalde met 70%, de capaciteit van het cathlab nam met 15% toe en de opnameduur van CRT-patiënten werd met een derde verkort, terwijl de klinische uitkomsten verbeterden. Ook de diagnostiek in het cardiovasculair centrum werd versneld: van gemiddeld vijf bezoeken over meerdere maanden naar één afspraak van twee uur volgens het one-stop-shop principe.

Het grotere geheel

Deze voorbeelden tonen aan dat het aanpakken van personeelstekorten niet alleen gaat om het aannemen van meer mensen, maar om slimmere processen, betere samenwerking en het benutten van technologie. Efficiëntie en waardegedreven zorg stellen ziekenhuizen in staat om hoogwaardige zorg te blijven leveren, ondanks uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Bij Medtronic Integrated Health Solutions (IHS) delen we onze expertise en werken we samen met ziekenhuizen om deze transformaties mogelijk te maken. Met data-gedreven aanpakken en meetbare resultaten helpen wij zorginstellingen bij het herontwerpen van zorgpaden en het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Zo laten we zien dat betere zorg met dezelfde middelen haalbaar is.