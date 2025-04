PGO: wacht je op de overheid of pak je zelf de regie?

De verplichting om je ECD of EPD te ontsluiten op een PGO komt eraan. In het Integraal Zorg Akkoord is tussen het Ministerie van VWS en twaalf overkoepelende organisatie afgesproken dat burgers in 2025 digitaal toegang hebben tot de eigen zorggegevens via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Waarom grijp je niet meteen de kans om je applicatielandschap op orde te brengen en data integraal te ontsluiten? Want zorgdata gestandaardiseerd en geautomatiseerd ontsluiten voor andere applicaties binnen en buiten je zorginstelling is nét zo belangrijk.

Er zijn veel proof-of-concepts om zorgdata beter te ontsluiten. Maar veel blijft hangen in de pilotfase. De reden: vaak laten de beschikbaarheid en kwaliteit van data te wensen over door een onbeheersbaar applicatielandschap, waardoor use cases niet van de grond komen en initiatieven stranden. We zien dat lang niet alle zorgorganisaties hun applicatielandschap goed onder controle hebben. En de gevolgen zijn groot: de datakwaliteit is onvoldoende, er is geen inzicht in de informatiestromen en de kosten voor IT zijn hoog. Bovendien zijn medewerkers de hele dag bezig met het overtypen van informatie en bij elkaar brengen van gegevens uit meerdere systemen.

Inefficiënties te lijf gaan

Dat kan een stuk efficiënter. Als DVA komen we bij veel zorgorganisaties over de vloer die via de MedMij-standaard hun EPD of ECD willen ontsluiten op een PGO. De nadruk wordt vaak gelegd op het ontsluiten van gegevens voor de patiënt of cliënt. Maar wat ons betreft is het nog veel belangrijker dat je hiermee ook gegevens op een gestandaardiseerde manier ontsluit voor andere applicaties binnen en buiten je organisatie. Veel data die nu handmatig wordt ingevoerd in een systeem is immers al ergens beschikbaar. Als je die geautomatiseerd in plaats van handmatig overneemt in een ander systeem, creëer je meer tijd voor zorg.

Een fundament voor alle vormen van digitale gegevensuitwisseling

Kijk daarom verder dan alleen de verplichtingen vanuit de overheid. Met een integratieplatform verbind je alle (zorg)applicaties en -systemen voor gestandaardiseerde en geautomatiseerde data-uitwisseling. Als een soort digitale rotonde komen hier alle data integraal en gestandaardiseerd samen. Vanuit de rotonde kunnen de gegevens op een geautomatiseerde en beheerbare manier de juiste afslag nemen naar een ander systeem om die van de juiste informatie te voorzien. Op deze manier wordt data beschikbaar gesteld voor alle vormen van digitale gegevensuitwisseling: bijvoorbeeld een PGO, maar ook andere applicaties binnen en buiten de eigen organisatie ten behoeve van een betere interne informatievoorziening of de realisatie van netwerkzorg. Dit was dan ook de aanpak die we voor gehandicaptenzorginstelling Zozijn en ouderenzorgorganisatie Zinzia hebben ontwikkeld. En het mooie van deze oplossing? Als er in de toekomst nog meer informatievragen komen vanuit instanties of de overheid, kun je hier met een integratieplatform eenvoudig en snel op inspelen. Zo neem je zelf regie op de toekomst.

Vaak voelt de ‘verplichting’ om je ECD of EPD te ontsluiten op een PGO voor veel zorginstellingen in de VVT, GGZ en GHZ als wéér een verplichting. Natuurlijk kun je wachten totdat je echt niet anders meer kunt. Maar het kan jouw zorginstelling ook heel veel opleveren. Een PGO bevat een schat aan informatie van bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen. En als deze data door zorggebruikers ook beschikbaar worden gesteld voor jouw instelling, bedenk je dan eens wat dit kan betekenen voor jouw zorgprocessen?

Als Medmij partner helpen we je graag de impact van een PGO te begrijpen. Door jouw applicatielandschap te analyseren en te valideren of alle benodigde data beschikbaar is, conform de Basisgegevens Langdurige Zorg. Maar ook door de impact op zorgprocessen inzichtelijk te maken als je ook gegevens aangeleverd krijgt van andere zorgverleners. Zo kun je de afweging maken of het nu al nuttig is om jouw zorgdata te ontsluiten op een PGO.

