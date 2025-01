‘Private cloud geeft ruimte om digitaal te innoveren’

Bescherming van gevoelige patiënt data is cruciaal voor zorginstellingen die inzetten op verdere digitalisering. Met private cloud leg je een veilige basis voor innovaties zoals AI toepassingen en datagedreven werken, zegt Hans Hendrikx van Uniserver. ‘Eén enkel ziekenhuis kan lang niet zoveel investeren in security als wij.’

Als je het wilt hebben over de mogelijkheden van private cloud, moet je het eigenlijk ook hebben over digitalisering in de zorg in het algemeen, vindt Hans Hendrikx, director business development van Uniserver. Ja, digitalisering kan één van de oplossingen zijn om de zorg betaalbaar te houden en toekomstbestendig te maken. Het probleem is dat het nu nog te langzaam gaat. En dat komt voor een belangrijk deel omdat de zorg te veel nog zelf wil doen, zegt Hendrikx. “Heel veel instellingen houden nog steeds een eigen volledige IT-afdeling in de lucht. Het is veel efficiënter om IT zoveel mogelijk uit te besteden aan gespecialiseerde partijen, en daarbij gebruik te maken van private cloud-diensten. Nu hebben de meeste zorgorganisaties te weinig toegang tot innovaties die al in de markt beschikbaar zijn.”

Bescherming van data

Als de Nederlandse marktleider op het gebied van private en soevereine cloud werkt Uniserver ook voor veel grote zorgaanbieders. Hendrikx begrijpt dan ook als geen ander hoe belangrijk de bescherming van gevoelige data is voor deze sector. Niet alleen vanwege de privacy van patiënten en cliënten, maar ook om op een veilige manier te kunnen innoveren. Bijvoorbeeld met AI-toepassingen voor de zorg, die enorme tijdwinst kunnen opleveren bij administratieve en bureaucratische processen. Toepassingen die, zo denkt Hendrikx, noodzakelijk zijn om de kwaliteit van zorg ook in de toekomst met de massale vergrijzing en personeelstekorten in de zorg op peil te houden.

Een belangrijk verschil tussen private cloud van Uniserver en de ‘publieke’ cloud-diensten van bijvoorbeeld Google of Microsoft is dat de cliënt bij private cloud precies weet welke rechtsbescherming op zijn data van toepassing is. Uniserver bewaart de data van de private cloud-cliënten altijd op Nederlandse servers, die exclusief beschermd worden door Nederlands en EU-recht.

Private AI

Private cloud is veilig, flexibel en goedkoop, zegt Hendrikx, en kan voor de zorg het startpunt zijn om de digitalisering te versnellen. Zo werkt Uniserver samen met tal van software aanbieders en systeem integrators, die de nieuwste softwareapplicaties voor de zorg aanbieden vanaf het private cloud-platform. Bovendien levert Uniserver zelf met Fuse AI zogenaamde ‘private AI’-diensten, waarbij de klant (anders dan bij de ‘open AI’ van bijvoorbeeld ChatGPT) volledige controle heeft over de bronnen die worden gebruikt voor AI-toepassingen en volledig eigenaarschap behoudt over zowel de data die een AI model ingaat als de hiermee genereerde inzichten om processen slimmer en efficiënter te maken.

Maar terwijl consumenten in het dagelijks leven de cloud- en streamingsdiensten allang hebben omarmd, houden veel zorginstellingen nog steeds vast aan een eigen IT-afdeling, met eigen systemen en eigen servers. “Het overgrote deel van de budgetten gaat op aan het beheren en behouden van wat ze hebben,” zegt Hendrikx. “Daardoor hebben ze vaak helemaal geen ruimte in geld en menskracht om digitaal te innoveren. Ter illustratie: tot voor een paar jaar geleden werden diagnostische beelden in ziekenhuizen nog uitgewisseld met een cd-rom. Dat kun je je toch niet voorstellen!”

Cloudwatervrees

Natuurlijk moeten we bedenken dat een ziekenhuis een enorm complexe organisatie is, met vaak honderden softwareapplicaties, nuanceert Hendrikx. Zo’n schip verandert niet één-twee-drie van koers. Maar misschien wel de belangrijkste reden dat veel zorginstellingen nog geen duidelijke cloud-strategie hebben, is simpelweg koudwatervrees: men vindt het spannend om vertrouwelijke data niet meer ‘in huis’ te hebben. Hendrikx denkt dat die aarzeling ongegrond is. “Eén enkel ziekenhuis kan lang niet zoveel investeren in security en platform innovatie als Uniserver. Wij hebben hele afdelingen die zich alleen maar bezighouden met digitale veiligheid en compliance, terwijl een ziekenhuis vaak maar één privacy of security officer in dienst heeft. Dus ik durf rustig te zeggen: data staat veiliger in een private cloud dan op je eigen servers.”