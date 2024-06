Slimme inzichten voor de beste zorg met data-analytics en Artificial Intelligence (AI)

De uitdaging is groot om met de beschikbare mensen en middelen de beste zorg te blijven geven. Inzicht in ontwikkelingen in de zorgvraag, behandelmethode en nieuwe behandelingen kunnen helpen de schaarse capaciteit beter te benutten. Tegelijkertijd zijn nieuwe behandelingen door gebruik van nieuwe technologie en geneesmiddelen soms duurder. Dus is het belangrijk om te zien waar kansen liggen, maar ook om een goede inschatting te maken van het te verwachten resultaat en dat op te volgen.

Over de data berg heen

In een zorgorganisatie wordt veel data vastgelegd. Alleen al tijdens het zorgpad van een patiënt of cliënt worden enorme hoeveelheden data verzameld. Daar kan de informatie uit roosters en de inkoop van geneesmiddelen aan gekoppeld worden. Maar hoe krijg je direct inzicht in deze berg data? Hoe mooi zou het zijn als de data die de zorginstelling verzamelt, waarde krijgt en daardoor direct nuttig wordt voor patiënten en behandelingen? Hoe fijn zou het zijn als degene die de data registreert ook kan profiteren van de informatie die daaruit gedestilleerd wordt?

Voorbij losse verzoeken en complexe rapporten

Op dit moment wordt de data-afdeling vaak overspoeld met relatief eenvoudige en ad-hoc dataverzoeken zoals ‘het aantal zelfverwijzers op de eerste hulp’. Als we niet oppassen zijn data-experts vooral bezig met losse lijstjes maken. Omdat dit veel tijd kost moeten managers en specialisten vaak lang wachten op de informatie die zij nodig hebben om hun vak goed uit te kunnen oefenen.

Wat we ook veel zien bij zorgorganisaties is dat er gekozen wordt voor een aantal vaste rapportages in de hoop dat één van de rapporten aan de informatievraag voldoet. Grasduinen in deze rapportages blijkt vaak complex, met onduidelijke definities en onvoldoende flexibiliteit voor de vraag van de eindgebruiker.

In de grote hoeveelheid data binnen een zorginstelling zijn oneindig veel combinaties en berekeningen mogelijk. Data-experts zijn er om betekenis te geven aan al die data. Het is onmogelijk om het gewenste inzicht te bieden met datasets of rapportages. Willen we de volgende stap zetten en daadwerkelijk zorgen dat al deze verzamelde data gebruikt wordt door de mensen die er de meeste baat bij hebben, dan moeten we de manier waarop we dit doen aanpassen aan de mensen, niet andersom.

Naar eenvoudig zoeken naar slim inzicht

Iedereen binnen een zorgorganisatie met een informatievraag zou hiermee zelf hun antwoord moeten kunnen vinden. Open AI met Chat GTP is een mooi voorbeeld van het toegankelijk maken van data. We trainen AI om te denken en leren als mens. Data-analytics met behulp van AI wordt steeds beter in het interpreteren en verwerken van enorme bergen beschikbare data. Daarmee kunnen we slimmer uitkomsten en inzichten genereren. Een mooi voorbeeld hiervan is het snel lerend zorgsysteem ontwikkeld samen met IKNL. Dit geeft realtime informatie over het effect van dure geneesmiddelen in de hele populatie. Zo kan je geneesmiddelen doelmatiger inzetten en de impact van kanker verminderen.

Real World Monitoring

Ook de data van jouw zorgorganisatie kun je veilig en makkelijk toegankelijk maken voor je specialisten en managers, of zelfs samen brengen met data uit andere zorginstellingen. De kunst zit ‘m in het vinden van de balans tussen flexibiliteit en eenvoud met goede data-analytics en de hulp van AI. Zodat specialisten en managers samen kunnen zorgen dat het inzicht uiteindelijk impact heeft en tot de beste zorg leidt.

De zorgorganisatie die de juiste balans vindt en daarmee zorgt dat specialisten en managers zelf in control zijn van hun eigen informatievraagstukken, loopt op de troepen vooruit. En dat is voor iedereen beter.

Wij zijn er klaar voor. Jij ook?