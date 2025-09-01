Slimme zorghulpmiddelen: Track & Trace bespaart tijd en kosten.

Zorgmedewerkers zijn tot 30 minuten per dienst kwijt aan het zoeken naar hulpmiddelen zoals rolstoelen, tilliften of infuuspompen. Kostbare minuten die in tijden van hoge werkdruk veel beter besteed kunnen worden. De zorginnovatie Track & Trace maakt hulpmiddelen slim en eenvoudig traceerbaar dankzij sensoren en tags.

Slim traceren van hulpmiddelen bespaart tijd én geld

De werkdruk in de zorg blijft onverminderd hoog. Volgens cijfers van het CBS vindt 35 tot 50 procent van het zorgpersoneel dat de eisen die het werk stelt, de eigen belastbaarheid overstijgen. Door de combinatie van vergrijzing en een aanhoudend personeelstekort is er nog weinig zicht op verandering. Er zal met minder mensen meer gedaan moeten worden. Innovatie is daarbij onmisbaar. Technologie – van digitalisering tot robotisering – kan helpen om de noodzakelijke efficiëntieslag te maken.

Dagelijkse zoektocht naar hulpmiddelen

Dat er op het gebied van efficiëntie nog veel winst te behalen valt, blijkt uit data van hulpmiddelenleverancier HartingBank. Zorgmedewerkers zijn gemiddeld tot een half uur per dienst kwijt aan het zoeken naar hulpmiddelen. Denk aan een rolstoel die niet op de verwachte plek staat of een tillift die in gebruik is bij een collega. Dat halve uur per dag telt op tot 2,5 uur per week en ruim 115 uur per jaar. Waardevolle tijd die niet naar de cliënt gaat, of ten koste gaat van een broodnodige pauze.

Locatie en status in één oogopslag

Steeds meer zorginstellingen ontdekken de voordelen van Track & Trace. De technologie is eenvoudig toepasbaar: een sensor of tag wordt aan een hulpmiddel bevestigd, waarna de exacte locatie realtime te volgen is via de ‘Ik ben iris’-app op de smartphone. De zorgmedewerker ziet niet alleen waar een hulpmiddel zich bevindt, maar ook of het al gereserveerd is. Dat geeft rust én

overzicht.

Open platform, slimme integratie

Een belangrijk voordeel van Track & Trace is het gebruik van een open platform, waardoor het eenvoudig te integreren is met het bestaande wifinetwerk van een zorginstelling. De meest gebruikte techniek is Bluetooth Low Energy (BLE): een energiezuinige, draadloze verbinding die communiceert over korte afstanden. Andere opties zijn RFID (radiogestuurd) of een scanbare barcode of QR-code.

Bespaar tijd, voorkom fouten

Track & Trace biedt meer dan alleen locatiebepaling. Via een centraal dashboard krijg je inzicht in gebruikspatronen van hulpmiddelen. Dat maakt planning veel eenvoudiger. Bovendien helpt het systeem bij het voorspellen van onderhoudsmomenten, automatiseren van administratie en efficiënter voorraadbeheer. Zo voorkom je dubbele bestellingen en minimaliseer je de kans op zoekgeraakte hulpmiddelen. Het resultaat: minder frustratie, meer overzicht, lagere kosten.

Ondersteuning bij implementatie

HartingBank was in 2022 de eerste aanbieder die Track & Trace grootschalig introduceerde in de zorg. Inmiddels kiezen steeds meer organisaties voor deze slimme oplossing. Als pionier helpt HartingBank zorginstellingen bij een soepele overstap. Een gespecialiseerd implementatieteam regelt de technische koppeling met onder meer de ‘Ik ben iris’-app, begeleidt de installatie en testfase, en verzorgt praktische trainingen voor zorgmedewerkers en management. Alles is erop gericht om Track & Trace snel én succesvol te laten landen in de organisatie.

