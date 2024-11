Stijgend verzuim in de zorg vraagt intensieve aanpak

Het ziekteverzuim daalde begin 2024 in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt zoals vervoer, bouwnijverheid en horeca. Maar niet in de zorg. Daar ligt het verzuim gemiddeld al hoger én blijft het stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS en PGGM. Wat zijn de oorzaken en hoe kunnen zorgorganisaties het verzuim beheersen?

Dat het ziekteverzuim onder zorgpersoneel juist toeneemt, is extra slecht nieuws omdat de zorg al flink onder druk staat. De gevolgen voor zorgpersoneel en zorgorganisaties kunnen we raden: nóg meer ziekteverzuim.

Vergelijking met andere sectoren

In de zorg is het verzuimpercentage hoger dan gemiddeld: ruim 7%, terwijl het gemiddelde in andere sectoren rond de 5% ligt. Vooral onder verpleegkundigen, verzorgenden en medewerkers in de thuiszorg is het verzuim aanzienlijk hoger.

Oorzaken ziekteverzuim

De belangrijkste oorzaken voor ziekteverzuim zijn in alle sectoren ongeveer gelijk. Zo vallen in de wintermaanden veel werknemers uit door griep en verkoudheid. Daarnaast zijn chronische ziekten een oorzaak: ziektes zoals diabetes of hart- en vaatziekten leiden tot regelmatig of langdurig verzuim. Tot slot zijn er de psychische klachten: burn-out, stress en depressie komen steeds vaker voor in verschillende sectoren en ook zeker in de zorg.

Verzuim in de zorg

Binnen de zorgsector zijn er specifieke aspecten die het verzuimpercentage verhogen:

Hoge werkdruk en personeelstekorten

Zorgmedewerkers werken vaak onder hoge druk vanwege personeelstekorten, wat leidt tot fysieke en mentale uitputting.

Veel zorgberoepen vereisen lichamelijk intensieve handelingen, zoals tillen en verplaatsen van patiënten, wat tot fysieke klachten kan leiden.

De zorgsector vereist niet alleen fysieke inspanning, maar ook emotionele toewijding. Omgaan met ziekte, lijden en overlijden kan bijdragen aan mentale uitputting.

Ziekteverzuim beheersen

Grip krijgen op ziekteverzuim in de zorgsector vraagt om een gerichte en intensieve aanpak. Zorgorganisaties kunnen verschillende maatregelen nemen om het verzuim terug te dringen:

Preventie en vitaliteitsprogramma’s

Investeren in de gezondheid en het welzijn van medewerkers met gezondheidsprogramma’s kan bijdragen aan een lagere verzuimcijfers. Denk aan workshops over stressmanagement, goede ergonomie en gezonde voeding.

Een veilige en gezonde werkplek bieden om fysieke overbelasting te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door hulpmiddelen in te zetten bij zware werkzaamheden en werkplekken ergonomisch in te richten.

Omdat de emotionele belasting in de zorg hoog kan zijn, is het belangrijk om medewerkers toegang te geven tot vertrouwenspersonen of bedrijfspsychologen. Die kunnen personeel ondersteunen om de werk gerelateerde druk te verwerken.

Ondersteuning bij verzuim

Als VvAA kunnen we een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van zorginstellingen en zorgverleners bij ziekteverzuim. Denk daarbij aan:

Verzuimverzekeringen voor financiële zekerheid

U kunt verschillende verzekeringen vergelijken, zoals de Verzuimverzekering en de Verzuim-ontzorg-verzekering, en aanvullende dekkingen kiezen.

VvAA helpt zorgorganisaties bij het vinden van de grootste risicofactoren voor ziekteverzuim, zodat u preventieve maatregelen kunt nemen.

VvAA ondersteunt zorginstellingen met advies, begeleiding en interventies op de werkvloer en een verzuimoplossing afgestemd op uw beroepsgroep en CAO.

Aanpak ziekteverzuim in zorg noodzakelijk

Hoewel het ziekteverzuim in Nederland in veel sectoren daalt, laat de zorg een ander en verontrustend beeld zien. Met gerichte preventieve maatregelen, passende ondersteuning en verzuimverzekeringen voor werkgevers kunnen zorginstellingen het hoge verzuim het hoofd bieden en beter beheersen. Een intensieve aanpak is nodig om de werkdruk voor zorgpersoneel te verminderen, de stijgende zorgkosten te beheersen en niet in de laatste plaats om de kwaliteit van zorg op peil te houden.