Starten met (Gen)AI in de zorg? AI toepassingen bieden veel mogelijkheden, maar het zijn geen eenzijdige oplossingen. De basis leg je met het maken van een aantal belangrijke afwegingen. We hebben ze voor je op een rij gezet. In dit e-book geven we je de handvatten voor een doordachte aanpak en succesvolle integratie van AI binnen zorginstellingen.