Vebego Zorgservice spreekt de taal van de zorg: dat geeft vertrouwen in de samenwerking

‘Middin’ers zijn nieuwsgierig. Naar jou en hoe we je kunnen helpen. Laten we samen zorgen dat jouw leven leuker wordt.’ Deze tekst, gericht aan de cliënt, vind je op de website van Middin, een zorgorganisatie voor mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Een doelstelling die naadloos aansluit bij de visie van Vebego Zorgservice: ‘Samen slimmer zorgen. Zo dragen we bij aan een betere, efficiëntere zorgsector met minder werkdruk.’

Verbinden

Joost Boelens, Directeur Business Development: “Middin is twee jaar geleden gestart met de voorbereidingen van dit traject. Zoals het beter leren kennen van marktpartijen, waaronder Vebego Zorgservice. Dat is een goede samenwerkingsgerichte aanpak naar onze mening. Enerzijds door de wisselwerking met en de kennis vanuit de markt op te zoeken. Anderzijds door intern de verschillende doelgroepen goed te bestuderen en wensen op te halen. Zo hebben we een duidelijk beeld gekregen van de doelstellingen van Middin. En konden wij onze aantoonbare toegevoegde waarde voor Middin schetsen om deze doelen te behalen. Het was heel fijn om te horen dat het besluit om te gaan samenwerken unaniem was.”

Vertrouwen

Barbara Schildkamp, Manager Huisvesting/Facilitair/Inkoop, knikt instemmend. “Wat ons aansprak in de presentatie was de duidelijke link naar de zorg. Ook de referenties van andere zorginstellingen zijn zondermeer goed. Vebego Zorgservice spreekt de taal van de zorg, én heeft ruime ervaring. Dat geeft vertrouwen in deze samenwerking.”