Verduurzamen van zorg is geen luxe voor rustige tijden

Het zijn onzekere tijden. Geopolitieke spanningen, economische instabiliteit en veranderingen in de wereldhandel beïnvloeden de internationale samenwerking. In de actualiteit lijkt alle aandacht daarnaar uit te gaan. Dat kan een ambitie van de lange adem, zoals het verduurzamen van de zorg, in de verdrukking brengen. Dat zou zonde zijn. Juist nu is koers houden essentieel. Zuinig omgaan met onze planeet en de middelen die de aarde ons geeft is essentieel. Zeker in de zorg waar schaarste een steeds nijpender issue is; de vraag naar zorg blijft groeien, terwijl het zorgsysteem worstelt met personeelstekorten en steeds complexer wordende zorgbehoeften.

Novartis is doordrongen van het belang van duurzame zorg en niet alleen vanwege het belang van verduurzamen vanuit het oogpunt van schaarste. Aan groene zorg werken is voor ons als ontwikkelaar van geneesmiddelen volkomen logisch. Het sluit namelijk naadloos aan bij onze missie ‘gezondheid verbeteren’. Immers: zonder gezonde planeet, geen gezonde mensen. Als onze aarde minder leefbaar wordt door klimaatverandering of vervuiling, worden we als mensen ook minder gezond. Zo verergert luchtvervuiling hart- en longziekten en verhoogt het risico op hartaanvallen. Terwijl hittegolven uitdroging, hartfalen en ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Werken aan duurzamere zorg is dus werken aan menselijke gezondheid. Het is geen bijzaak maar een randvoorwaarde.

Veerkrachtiger zorgsysteem

Bij Novartis geloven we dat verduurzaming niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een kans om een veerkrachtiger zorgsysteem te bouwen. We hebben ambitieuze duurzame organisatiedoelen, waaraan we werken en waarover we rapporteren. Zo willen we tegen 2040 uitkomen op een netto nul uitstoot van broeikasgassen, inclusief de volledige waardeketen. Daarnaast hebben we onszelf tot doel gesteld om de hoeveelheid (niet herbruikbaar) afval terug te brengen met 30 procent in 2030, vergeleken met 2022. We stoppen vanaf dit jaar met het gebruik van PVC-plastic in verpakkingen. En we verwachten ons watergebruik, ook dit jaar nog, te halveren, ten opzichte van 2016. Deze wereldwijde doelen blijven geen papieren ambities. In Nederland dragen we hier concreet aan bij: met een duurzaam gebouw, een volledig elektrisch wagenpark en onze ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.

Een mooi voorbeeld is ook de pilot die we samen met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) hebben opgezet om over te schakelen van papieren naar digitale bijsluiters in ziekenhuizen. Deze overstap helpt niet alleen om papierafval te verminderen, maar zorgt er ook voor dat de informatie die we verstrekken beter toegankelijk, altijd up-to-date en toekomstbestendig wordt. Eerlijk is eerlijk, bij Novartis starten we deze pilot met een lege bijsluiter waar niets op staat, omdat we onze verpakkingen – die we ook in andere landen gebruiken – nog niet kunnen veranderen. Dit is echter wel de toekomst als Europese regelgeving dit op een gegeven moment gaat toelaten. Als we de bijsluiter nu helemaal zouden weglaten, zouden we ook de verpakking moeten aanpassen. En dat is ingewikkeld: elke wijziging moet opnieuw worden goedgekeurd om te garanderen dat het geneesmiddel veilig blijft voor gebruik. Verpakkingen zijn vaak Europees of wereldwijd afgestemd, dus aanpassing heeft grote gevolgen voor logistiek en toelating, ook voor de landen die nog niet meedoen aan een dergelijke pilot.

Samenwerken is het sleutelwoord

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker – ook in de zorg. Transparantie, meetbare impact en samenwerking zijn daarbij essentieel. Alleen zo kunnen we echt stappen zetten richting een duurzamere toekomst. Bij Novartis geven we hier invulling aan via het zogeheten MVO-register: de centrale plek in Nederland waar organisaties laten zien wat ze doen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het register sluit aan bij internationale richtlijnen zoals ISO 26000 en de Sustainable Development Goals. Novartis heeft deelgenomen aan een nulmeting, uitgevoerd door de Stichting MVO-Register in opdracht van de VIG. Dit is gebruikt in de MVO-sectorrapportage van de VIG. Volgens de VIG is dat rapport ‘een belangrijke stap richting een transparantere en duurzamere farmaceutische sector’. Het biedt een platform voor samenwerking en verdere verbetering.

Samenwerking is bij verduurzamen het sleutelwoord, zowel binnen onze eigen sector als met de zorg. De zorgsector benadert ons steeds vaker met vragen over duurzame zorg. Dit biedt ons de mogelijkheid om stappen te zetten. Laten we elkaar hierin stimuleren. We zullen de noodzakelijke veranderingen samen in de keten vorm moeten geven, zodat we op koers blijven richting een duurzamere toekomst. Duurzaamheid is geen luxe voor rustige tijden. Het is een noodzaak voor een veerkrachtige toekomst!

Amela Halilovic | Public Affairs Manager Novartis

NB Waar zie jij kansen om de (farmaceutische)zorg verder te verduurzamen? Neem contact op en laten we samen werken aan een duurzamer zorgsysteem in Nederland.