Verloop in zorg kost organisatie tot €30.000 per medewerker

Utrechtzorg en Berenschot onderzochten wat er aan verloopkosten bespaard kan worden als een zorgmedewerker behouden blijft. Daar liggen kansen, met een gemiddeld verlooppercentage van 23% in de VVT en van 22% in de GHZ (regio Utrechtzorg, 2023). Als zorgaanbieder is het met de calculator van Utrechtzorg nu mogelijk om verloopkosten uit te rekenen.

De conclusie van het onderzoek is scherp: de kosten van de wisseling van zorgpersoneel kunnen oplopen tot €30.000,- per medewerker (1 fte). Gemiddeld gaven VVT-instellingen in de regio Utrecht in 2021 zo’n 13% van hun totale personeelskosten uit aan inhuur van personeel (bron). Voor gehandicaptenzorgorganisaties was dat 10%. Wanneer een zorgprofessional uit een organisatie vertrekt, verdwijnt er ook kennis die de kwaliteit van zorg kan waarborgen. Daarnaast verliezen cliënten een vast gezicht – iets waar ze juist veel baat bij hebben.

Krapte op arbeidsmarkt neemt toe

Door de krapte op de arbeidsmarkt wisselen zorgmedewerkers sneller en makkelijker van werkgever. Op zich is wisselen van werkgever onderdeel van een gezonde loopbaanontwikkeling. In de zorg blijven echter vaak kansen liggen om professionals binnen te houden. Zo zouden veel zorgprofessionals mogelijk langer bij hun huidige werkgever blijven wanneer zij meer loopbaankansen krijgen, de werkdruk wordt verlaagd of wanneer er betere relaties met de leidinggevende en het team zijn, blijkt uit onderzoek van RegioPlus en Utrechtzorg (bron).

De komende jaren wordt de krapte op de arbeidsmarkt alleen nog maar groter. Uitstroom verminderen kan financieel veel opleveren voor zorginstellingen. Hoeveel dat exact is, verschilt per instelling en per type medewerker. Met de calculator van Utrechtzorg is het nu mogelijk om uit te rekenen hoeveel het kost om een medewerker te vervangen.

Vijf fasen van verloop

Om uit te rekenen hoeveel het kost om een werknemer te vervangen, is uitgegaan van de vijf fasen van verloop:

• Werving en selectie

• Inhuur en tijdelijke vervanging

• Onboarding en inwerken

• Opleiding

• Exit

Bij werving en selectie komen niet alleen de personele kosten van recruitment kijken, maar ook de afname van gesprekken, meeloopdagen en de materiële kosten van een wervingscampagne. Tot een nieuwe zorgmedewerker is gevonden, wordt er vaak een zzp’er ingehuurd om de vertrekkende professional tijdelijk te vervangen. Diploma’s en de VOG moeten worden gecheckt en de roosters moeten vervolgens worden aangepast.

Zodra een nieuwe medewerker is gevonden, moet die zo’n drie maanden worden begeleid, mogelijk nog een opleiding doen om op hetzelfde niveau als de vorige medewerker te komen, en heeft de professional interne begeleiding nodig. Daarnaast moet werkmateriaal beschikbaar worden gesteld en de administratieve verwerking worden gedaan. Dat laatste geldt ook voor de vertrekkende medewerker, die ook een exitgesprek krijgt en natuurlijk een afscheid.

Door in beeld te hebben waar de kosten van verloop uit volgen, kan actie worden ondernomen. De calculator laat zien dat verloop een grote impact kan hebben op de financiële gezondheid van de organisatie.

Aan de slag met het behoud van zorgmedewerkers

Utrechtzorg trekt samen met zorgorganisaties binnen de regio op om vorm te geven aan beleid om zorgprofessionals te behouden. Denk hierbij aan acties op het gebied van on- en offboarding, het vergroten van loopbaanmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Zo wordt voorkomen dat zorgprofessionals blijven doorstromen of helemaal uit de zorg vertrekken. Het liefst ziet Utrechtzorg mensen die goed op hun plek zitten. Dat is het prettigste voor de professional, de cliënt en de werkgever.