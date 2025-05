Werkplezier in de VVT

De zorg staat onder druk door een toenemende zorgzwaarte en tekorten op de arbeidsmarkt. Een toekomstbestendige zorgsector begint bij gezonde en bevlogen zorgmedewerkers. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers in de VVT met plezier hun werk kunnen én willen blijven doen? Zorg verlenen is immers een prachtig vak, maar het vraagt veel, zowel fysiek, mentaal als sociaal.

De Monitor Gezond Werken in de Zorg 2024 van Stichting IZZ laat zien dat helpenden en verzorgenden (die het meest werkzaam zijn in de VVT) het meest bevlogen zijn in hun werk, maar ze vinden het werk lichamelijk erg zwaar. Nog meer dan in andere branches in de zorg. Ook hebben zij een lager werkvermogen en een lagere algemene gezondheid. In de VVT is het verzuim dan ook het hoogst én het vaakst werkgerelateerd.



1 op de 3 zorgmedewerkers in de VVT denkt erover om de zorgsector te verlaten

Ook zien we dat jonge zorgmedewerkers in de VVT vaker de sector verlaten dan oudere collega’s. Uit onderzoek weten we dat een gezond organisatieklimaat, empowering leiderschap en psychologische veiligheid essentieel zijn voor het werkplezier, de bevlogenheid en daarmee het behoud van zorgmedewerkers in de VVT. En juist daar is ruimte voor verbetering.

Daarnaast zijn medewerkers die psychologische veiligheid en empowering leiderschap ervaren beter in staat om mee te denken met nieuwe manieren van werken. Wat noodzakelijk is voor het organiseren van de ouderenzorg in de toekomst.

Wat biedt IZZ?

Stichting IZZ biedt zorgorganisaties in de VVT een systematische, geïntegreerde aanpak. Door inzicht vanuit analyse en onderzoek om te zetten naar concrete handvatten in programma’s en trainingen, dragen we bij aan het werkplezier en daarmee de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals in de VVT.

Analyse en onderzoek

Monitor Gezond werken in de zorg

Met de Monitor Gezond Werken in de Zorg onderzoekt Stichting IZZ jaarlijks hoe medewerkers werken in de zorg ervaren en welk verband er is met hun gezondheid en welzijn.

Preventieplan voor medewerkers in zorg en welzijn

Met deze data-gedreven aanpak weten werkgevers wat er écht speelt bij hun medewerkers. En hoe zij met plezier en trots hun werk blijven doen. Werkgevers krijgen in het Preventieplan inzichten en handvatten om verzuim en ongewenst verloop te verminderen.

Programma’s en trainingen

Informeel zeggenschap

Versterk het verandervermogen door professionals een stem te geven in de organisatie.

InDialoog

Verbeter het team- en organisatieklimaat, door het voeren van waardevolle dialogen tussen team, leidinggevende en hoger management.

Prioriteit in HR beleid

Prioriteer en verbeter in drie workshops het HR beleid, zodat het aansluit op de behoeften van professionals op de werkvloer.

Behoud Jong Zorgtalent

Geef jonge medewerkers een goede landing in de organisatie door coaching door buddy’s, intervisie op teamniveau en gesprekken met bestuurders.

Mensgericht leiderschap

Versterk het empowering leiderschap van leidinggevenden in de zorg door focus te leggen op welzijn, ontwikkeling en bevlogenheid van het team.

Nudging: gezond gedrag op de werkvloer

Versterk de duurzame inzetbaarheid van medewerkers door het ontwikkelen, implementeren en onderzoeken van effectieve nudges op de werkvloer.