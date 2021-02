Whitepaper: Regionale netwerken voor zorg en welzijn

In vrijwel iedere regio in Nederland is er sprake van (door-)ontwikkeling van regionale netwerken voor zorg en welzijn. Er zijn veel thema’s die in iedere regio spelen. Denk aan arbeidsmarktproblematiek, duurzame ouderenzorg, continuïteit in de jeugdzorg, herstelbeweging voor psychiatrische patiënten, eerstelijnsbedden, meekijkconsulten, substitutie, preventie, gegevensuitwisseling en positieve gezondheid. Om nog maar niet te spreken van de samenwerkingsvraagstukken die het COVID19-virus met zich meebrengt.

Dergelijke thema’s nopen tot samenwerking in allianties en netwerken zoals Salland United, Kwaliteit als Medicijn (KAM), MijnZorg of Health Hub Utrecht. Het gaat het om het samen creëren van netwerkwaarde voor burgers, zeker voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Dat besef is breed doorgedrongen. Nodig, maar niet vanzelfsprekend.

We zien nu ook dat in beleidsontwikkeling en toezicht dit zijn plaats krijgt. In de Discussienota Zorg voor de toekomst van VWS, in het beleid van IGJ over toezicht op netwerken, bij de NZa, bij de ontwikkeling van Organisatie- en Infrastructuur (O&I) in de huisartsenzorg. Bij verzekeraars die allemaal druk zijn met regiovisies. In zekere zin is dat ook een logisch uitvloeisel van de Juiste zorg op de juiste plek.

Als adviseurs van Common Eye zijn we al ruim 10 jaar actief met de ondersteuning van regionale netwerken. De voorlopers in regionale samenwerking als De Gezonde Regio rondom Gorinchem, en Santé in Maastricht hebben we op weg geholpen.

En ook nu ondersteunen we in verschillende rollen veel regionale netwerken in hun ontwikkeling. Daarbij hebben we ook zelf een netwerk gevormd van sleutelpersonen in het organiseren van die netwerken met als doel ervaringen te delen en te leren. Mensen actief in het organiseren van zorg en welzijnsnetwerken in de regio met verschillende namen overigens: coördinator, regisseur, programmamanager, directeur, verbinder. Als we door de oogharen kijken zien we een aantal dynamieken en ingrediënten van duurzame en vitale zorg en welzijnsnetwerken die we graag delen. Netwerkeffecten, werken in coalities ‘of the willing’, netwerkgovernance, leiderschap in netwerken, identiteit, effect. Dat zijn thema’s die vragen om verdieping en uitwerking.

