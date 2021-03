Whitepaper: Stroomschema Minderjarigen

Om zorgaanbieders te ondersteunen bij vragen over minderjarigen in de zorg, heeft Eldermans|Geerts een Stroomschema Minderjarigen opgesteld. In de praktijk blijkt immers dat zorgaanbieders en zorginstellingen steeds vaker knelpunten ervaren in situaties waarin zij te maken hebben met minderjarige cliënten.



Denk daarbij aan:

• Ouders van een minderjarige patiënt zijn gescheiden;

• Wie moet er toestemming geven voor de behandeling van een minderjarige patiënt? Maakt het nog uit welke leeftijd de patiënt is?

• De ouders handelen niet in het belang van hun kind;

• De zorgverlener worstelt met de vraag hoe je er achter komt wie er gezag heeft over haar minderjarige cliënt;

• De ouder die nooit meekomt naar een behandeling vraagt informatie op uit het dossier.

Wat kan de zorgaanbieder of zorginstelling in deze en ander situaties doen? Welke (juridische) mogelijkheden bestaan er?

Om zorgaanbieders handvatten te bieden voor situaties waarin zij te maken hebben met minderjarige patiënten hebben wij een Stroomschema Minderjarigen gemaakt.

In het stroomschema komen de volgende vragen aan bod:

Wie moet toestemming geven voor de behandeling van een minderjarige?

Wie heeft zeggenschap over minderjarigen?

Wie heeft recht op informatie over minderjarigen?

Het stroomschema is bedoeld om de zorgaanbieder en zorgverlener te helpen bij de verschillende beslissingen die gemaakt moeten worden bij minderjarige cliënten.

Vraag deze hieronder aan.