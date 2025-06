‘Who Cares?’: een onderzoek naar de juiste weg voorwaarts in de zorg

De druk op de Nederlandse zorgsector blijft alsmaar toenemen. Terwijl de personeelstekorten oplopen richting de 190.000, vergrijst de samenleving in hoog tempo en worden zorgvragen steeds complexer. Tegelijkertijd ontstaat er iets hoopgevends: een groeiende bereidheid onder zorgprofessionals om kritisch te kijken naar wat de sector nodig heeft om écht te veranderen. Vanuit die beweging ontstond het onderzoek ‘Who Cares?’. Een reeks verdiepende en confronterende artikelen waarin koplopers, uit alle hoeken van de zorg, hun visie delen. Zij benoemen waar de frictie zit en wat er volgens hen nodig is voor een toekomstbestendige zorg.

In dit artikel staat één van de zorgdomeinen dat aan bod komt in ‘Who Cares?’ centraal: de ziekenhuiszorg. Juist daar waar de druk misschien wel het hoogst is, ontstaan opvallend veel ideeën en initiatieven. Wat gebeurt er achter de schermen en welke keuzes maken professionals om de zorg draaiend te houden? Arthur Kolks (Amphia Ziekenhuis), Peter van der Meer (HagaZiekenhuis) en Joris van den Berg (Maasstad Ziekenhuis) spreken zich uit.

De zorg als verdienmodel: Peter van der Meer (HagaZiekenhuis)

Peter van der Meer is voorzitter van de raad van bestuur bij het HagaZiekenhuis. Hij aarzelt niet om het oncomfortabele te benoemen en durft buiten de conventionele kaders te denken. Hij benoemt hoe het zorgsysteem zichtbaar onder druk komt te staan. Maar ook: waar het kantelt en langzaam in beweging komt. Of het nu gaat om vastgeroeste leiderschapsculturen, de toepassing van digitalisering of de spanningen rondom financiering; Van der Meer spreekt niet alleen over de knelpunten, maar vooral over de kansen. Hoe kijkt hij naar de toekomst van het ziekenhuis als verdienmodel? Wat vraagt dat van leiderschap in de zorg? En hoe kan technologie juist helpen om betere, menselijkere zorg te leveren? Zijn antwoorden zijn eerlijk, prikkelend en hoopgevend.

Peter van der Meer: ‘40% van onze inkomsten komt van chronisch zieke patiënten. Het is een oncomfortabele gedachte, maar voor ons is het financieel dus heel goed als we allemaal ziek zijn. Als maatschappij wil je dat natuurlijk niet.’

Slimme en menselijke zorg: Arthur Kolks (Amphia Ziekenhuis)

Hoe zorg je voor beweging in een sector die van nature moeilijk verandert? Arthur Kolks, servicemanager Hospitality bij het Amphia Ziekenhuis, kijkt daar met een kritische én constructieve blik naar. Als servicemanager is hij dagelijks in gesprek met collega’s op de werkvloer en denkt hij mee over hoe zorg slimmer kan worden georganiseerd. Hij deelt zijn visie op het verkleinen van de kloof in de zorg tussen afdelingen, mensen en systemen. En hoe onder andere technologische ondersteuning daarbij helpt om de druk op zorgmedewerkers te verlichten. Wat vraagt dat van de cultuur in het ziekenhuis? En hoe krijgen we iedereen mee in beweging? Kolks laat zien dat echte verandering niet ineens komt, maar dat deze stap voor stap wel mogelijk is.

Arthur Kolks: ‘De zorg is niet veranderingsbereid, maar we moeten nu wel. Die urgentie voel je. Langzaam gaat het de goede kant op.’

Ontzorg de zorg: Joris van den Berg (Maasstad Ziekenhuis)

Hoe zorgen we dat automatisering de zorg versterkt, zonder het personeel te belasten met omslachtige systemen? Joris van den Berg, manager Services bij het Maasstad Ziekenhuis, zoekt actief naar dat evenwicht en komt met suggesties voor hoe het anders kan. Hij laat zien hoe technologie kan bijdragen aan een efficiëntere werkomgeving, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Ook bespreekt hij het initiatief ‘Ontzorg de Zorg’, een samenwerking met Vebego Zorgservice, die zich richt op het verlichten van de druk op zorgprofessionals. Door ondersteunende taken slim te organiseren, ontstaat er niet alleen meer tijd voor patiënten, maar ook ruimte voor kwaliteit en werkplezier. Welke stappen zijn er nodig om dit breder door te voeren? En wat kunnen andere instellingen hiervan leren?

Joris van den Berg: ‘Voor ziekenhuizen is dit een manier om meer uit hun eigen personeel te halen en het werk ook nog eens leuker en uitdagender te maken. Een win-winsituatie.’

Samenwerkingen in de volle breedte

De uitdagingen in de zorg stoppen niet bij één instelling of zorggroep. Daarom komen in het onderzoek ‘Who Cares?’ meerdere koplopers uit verschillende zorginstellingen en disciplines aan het woord. Onder meer uit de ouderenzorg, GGZ en zorginkoop. Samen schetsen zij een breder beeld van wat er nú nodig is om de zorg toekomstbestendig te maken. Met scherpe inzichten van mensen als Roger Ruijters (Envida), Ingeborg Roks (tanteLouise), Jean-Paul Essers (Mondriaan), Hanneke van der Westen (interim zorginkoop) en Martijn Schuurman (GGzE) ontstaat een veelzijdig en realistisch beeld van de zorg van morgen. Wat gebeurt er als we durven loslaten wat niet meer werkt? Welke vernieuwende ideeën liggen al klaar? En wat hebben we nodig om die ook echt te realiseren?

‘We moeten niet blijven doen wat we deden. We moeten iets nieuws proberen.’ – Roger Ruijters

Zorgondersteuning voor de zorg

De zorg hoeft de toekomst niet alleen te dragen. Een toekomstbestendige sector vraagt om samenwerking over de volle breedte. Ook partners buiten de directe zorg spelen daarin een sleutelrol, zoals Vebego Zorgservice. Deze organisatie werkt dagelijks achter de schermen van zorginstellingen. Zij bieden facilitaire én zorgondersteunende diensten die bijdragen aan een meer efficiënte, wendbare en vitale zorgorganisatie. Van medische schoonmaak en zorglogistiek tot procesoptimalisatie en consultancy. Dit betekent dat de mensen van Vebego Zorgservice letterlijk de kern van de zorg raken: de patiënt én de professional. Ze zien waar de frictie zit. Maar ook: waar de energie ontstaat. En precies dáár begint de beweging naar samen slimmer zorgen.

Samen vooruit

De gesprekken met Peter, Arthur en Joris in ‘Who Cares?’ zijn geen vergezichten of utopieën. Ze bieden oplossingen en kansen op vragen die nú spelen. Hoe zorgen we slimmer, zonder steeds harder te hoeven werken? De urgentie is groter dan ooit, maar juist daardoor ontstaan er nieuwe kansen voor samenwerking.

Vebego Zorgservice nodigt je uit om samen met hen de vraag te stellen: ‘Who Cares?’. Voor bestuurders, managers, beleidsmakers én iedereen met hart voor zorg. De volledige reeks artikelen van ‘Who Cares?’ lees je vanaf 9 juni op www.vebego.nl/whocares