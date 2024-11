Zo bereid je jouw organisatie voor op de zzp-handhaving

De Belastingdienst zal zich bij de handhaving met name richten op sectoren zoals de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Organisaties in deze sectoren moeten extra alert zijn en zich goed voorbereiden op mogelijke controles. Is jouw organisatie voorbereid op handhaving van de wet DBA? In dit artikel presenteren we een stappenplan om jouw zorgorganisatie voor te bereiden op deze aangekondigde controles.

Stap 1: Inventarisatie van zzp’ers binnen jouw zorgorganisatie

Begin met een grondige inventarisatie van alle zzp’ers die binnen jouw zorgorganisatie actief zijn. Bepaal in welke functies of voor welke opdrachten zij worden ingezet. Dit geeft je een helder overzicht van de huidige situatie en de omvang van de zzp-inhuur.

Stap 2: Beoordeel de huidige risico’s

Na de inventarisatie is het belangrijk om de huidige risico’s in kaart te brengen. Dit doe je door te kijken naar verschillende factoren zoals:

Werkinhoudelijke aansturing : Worden zzp’ers aangestuurd zoals reguliere werknemers? Is er sprake van een gezagsverhouding?

: Worden zzp’ers aangestuurd zoals reguliere werknemers? Is er sprake van een gezagsverhouding? Organisatorische inbedding : Zijn zzp’ers volledig geïntegreerd in de organisatie?

: Zijn zzp’ers volledig geïntegreerd in de organisatie? Werken voor eigen rekening en risico : Werken zzp’ers daadwerkelijk zelfstandig? Of heb je zeggenschap over de vergoeding voor de geleverde diensten?

: Werken zzp’ers daadwerkelijk zelfstandig? Of heb je zeggenschap over de vergoeding voor de geleverde diensten? Ondernemerschap in economisch verkeer: Zijn zzp’ers actief als ondernemers in de markt? Hebben zij meerdere opdrachten?

Deze beoordeling helpt je om te bepalen of er sprake is van schijnzelfstandigheid en of het huidige inhuurbeleid toekomstbestendig is. Op driessen.nl/test-je-zzp kun je in maximaal vier korte vragen een beoordelingsscan doen.

Stap 3: Formuleer een nieuw inhuurbeleid

Op basis van de risicoanalyse kun je een nieuw beleid formuleren voor het inhuren van zzp’ers. Dit beleid moet voldoen aan de Wet DBA en zorgen dat de inhuur binnen de juiste juridische kaders plaatsvindt. Stel heldere richtlijnen op voor de inhuur van zzp’ers, inclusief definities van zelfstandigheid, criteria voor inhuur, toegestane contractvormen en aansturing en toezicht. Begin direct met de uitvoering van dit nieuwe beleid om tijdig klaar te zijn voor de handhaving.

Stap 4: Toets alle inhuur aan het nieuwe beleid

Controleer of de huidige zzp-inhuur voldoet aan het nieuwe beleid. Als er sprake is van schijnzelfstandigheid, bied dan alternatieve contractvormen aan. Er zijn verschillende alternatieven om jouw personeelsbestand op orde te houden. Denk hierbij aan:

Vast in dienst nemen van de medewerker

Inzet via een bemiddelingsbureau op uitzend- of detacheringsbasis

Inzet via payroll

Uitstroom van zzp’ers

Stap 5: Ga in gesprek met leveranciers

Ga ook in gesprek met de leveranciers die zzp’ers bemiddelen richting jouw zorgorganisatie. Toets hun inzet aan het nieuwe inhuurbeleid en bespreek alternatieve contractvormen. Dit voorkomt dat je via leveranciers alsnog risico’s loopt op schijnzelfstandigheid.

Wat is de Wet DBA?

De Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is bedoeld om duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en zzp’ers. De wet helpt bepalen of de relatie tussen opdrachtgever en zzp’er een zelfstandige opdracht betreft of feitelijk een dienstverband is. De regels en criteria zijn ingewikkeld en verwarrend voor alle betrokken partijen. Win daarom advies in om duidelijkheid te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de samenwerking volgens de juiste juridische kaders verloopt.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op voor een beoordeling van de overname en inhuur van zelfstandigen op basis van onder meer uitzend- of payrolldienstverlening. Wij helpen je graag om een toekomstbestendig inhuurbeleid te formuleren en uit te voeren. In dit artikel zetten we voor je de alternatieven uitgebreid op een rij.

Door dit stappenplan te volgen en tijdig actie te ondernemen, kun je als zorgorganisatie de risico’s van schijnzelfstandigheid minimaliseren en zorgen voor een compliant en toekomstbestendig inhuurbeleid. Laat je adviseren door Driessen en voorkom financiële risico’s en boetes. Neem contact op.