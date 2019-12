Zonder mensen geen technologie

Voor de problemen op de arbeidsmarkt wordt technologie vaak aangedragen als oplossing. Maar bij complexe problemen, hoort een brede aanpak. Naast technologie, is duurzame inzetbaarheid ook nodig. Als je zorgt dat zorgprofessionals ‘duurzaam inzetbaar’ blijven, zit je als bestuurder gebeiteld. En professionals hebben zelf hun verantwoordelijkheid om ‘duurzaam inzetbaar’ te blijven. Het lastige van dit soort containerbegrippen die ‘in’ zijn, is dat ze soms nog te veel blijven zweven. Wat is het nu precies, en vooral: wat hebben we eraan?