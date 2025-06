Zorginkoop uitdagender dan ooit: tijd om te stroomlijnen

Stijgende kosten, personeelstekorten en een groeiende zorgvraag: de druk op de zorg is groter dan ooit. Aan welke knoppen kun je als zorgbestuurder dan nog draaien, zonder cliënten of medewerkers tekort te doen? Het inkoopbeleid, weet directeur Rob Basjes van zorgleverancier ABENA.

Het slim stroomlijnen van de inkoop zorgt voor efficiëntere administratieve processen, meer bestelgemak voor medewerkers en daardoor meer focus op cliëntzorg. Om zorginstellingen hierbij te ondersteunen lanceerde ABENA eerder dit jaar een nieuw bestelsysteem. ABENA PLUS, een One Stop Shop voor alle dagelijkse zorgartikelen.

’s Heeren Loo

Eén van de grootste zorginstellingen in Nederland, Zorggroep ’s Heeren Loo, maakt al gebruik van ABENA PLUS. Naar volle tevredenheid. Medewerkers ervaren meer bestelgemak, terwijl de administratieve last is afgenomen.

Twee zaken spelen hierbij een rol. Enerzijds de intuïtieve, overzichtelijke bestelomgeving: zorgmedewerkers kunnen artikelen makkelijk vinden en in een paar klikken bestellen. Anderzijds de stroomlijning van het hele proces van bestellen tot betalen.

“Bij de implementatie van ABENA PLUS wordt – binnen de bestaande features – elke stap in het administratieve proces gestroomlijnd, geautomatiseerd en geïntegreerd in het bestaande systeem van je organisatie”, zegt Rob Basjes, directeur van ABENA Nederland.

Inkoopbeleid op de agenda

Bij vrijwel elke zorgorganisatie staat het inkoopbeleid op de agenda, merken ze bij ABENA. Ook met het oog op kostenbeheersing. Belangrijk aandachtspunt daarbij is hoe kostenreductie en tijdsbesparing zich verhouden tot zorgkwaliteit en werkdruk.

“Nieuwe bezuinigingen en het structurele personeelstekort dwingen instellingen tot grote inspanningen om grip te houden op de kosten en werkdruk,” verklaart Basjes. “Wij zien dat het slimmer organiseren van de inkoop bijdraagt aan het ontlasten van zorgmedewerkers. Van zorgverleners bij ’s Heeren Loo die wekelijks zorgproducten bestellen, horen we dat ze meer bestelgemak ervaren.”

Tegelijkertijd is er op organisatieniveau sprake van een efficiëntere bedrijfsvoering, concludeert hij: “Als organisatie zie je het terug in de cijfers. Uiteindelijk wil je op alle fronten grip houden. Met ABENA PLUS weten we dat iets makkelijker te maken.”

Gestroomlijnd kernassortiment

ABENA PLUS wordt nu ook uitgerold binnen andere zorginstellingen. Dat gebeurt zorgvuldig, aan de hand van een gefaseerde implementatie. Zodat het volledig aansluit op de organisatiesystemen en bestaande procedures.

“De wensen en behoeften rond de inkoop van zorgartikelen verschillen van organisatie tot organisatie”, aldus Basjes. “Met elke zorginstelling duiken we eerst de diepte van het bestaande assortiment in. Bijvoorbeeld door het opstarten van een assortimentscommissie.”

“Op die manier kan de organisatie stap voor stap toewerken naar een gestroomlijnd kernassortiment. Te bestellen in een gebruiksvriendelijke bestelomgeving, aangesloten op je eigen systemen. Met goede afspraken en optimale ondersteuning, zodat je altijd door kunt met de zorg.”

