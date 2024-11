Zorgverzekering: wat zijn de veranderingen voor de zorgsector?

Het nieuwe jaar komt steeds dichterbij. Inmiddels heeft DSW traditiegetrouw als eerste de nieuwe premie bekendgemaakt en die gaat – inmiddels ook haast traditiegetrouw – omhoog met een tientje per maand. Op Prinsjesdag werd al bekend dat de zorgverzekering waarschijnlijk duurder wordt vanwege vergrijzing en gestegen zorgkosten. Welke veranderingen staan de zorgsector te wachten in 2025?

Kabinetsplannen voor de zorg

De koning heeft op Prinsjesdag duidelijkheid geschept in de kabinetsplannen voor de zorg voor het komende jaar. In totaal is er € 109 miljard beschikbaar gesteld voor de zorgsector. Dit is meer dan de € 103 miljard die in 2023 in de rijksbegroting was opgenomen. Het kabinet heeft verschillende aandachtspunten voor komend jaar.

Streekziekenhuizen openhouden

Een van de uitgangspunten van het kabinet is het openhouden van streekziekenhuizen, zodat medisch specialistische zorg bereikbaar blijft voor iedereen. Er zijn plannen om spoedeisende hulp, intensive care en acute verloskunde te financieren met een beschikbaarheidsbijdrage, zodat dit niet meer afhankelijk is van marktwerking.

Ook worden simpele operaties volgens de plannen niet meer gecentraliseerd, zodat deze streekziekenhuizen meer zekerheid geven op het gebied van behandelingen.

Toch (nog) geen bezuinigingen op ouderenzorg

Het zoemde lang rond in de wandelgangen, maar de forse bezuiniging van € 615 miljoen op de ouderenzorg gaan (nog) niet door. In de toespraak van de koning werd nadrukkelijk benoemd dat de plannen ‘dit jaar’ niet doorgaan, dus de kans bestaat dat in 2026 alsnog gekort wordt op de begroting voor ouderenzorg.

Meer budget voor gehandicaptenzorg

In 2025 komt meer budget beschikbaar voor de gehandicaptenzorg. Voor zorg aan gehandicapten is € 168 miljoen extra beschikbaar gemaakt in de begroting. Langdurige zorg kan vanaf 2027 rekenen op een groter budget, namelijk € 600 miljoen meer.

Digitalisering voor tegengaan personeelstekorten in de zorg

Het kabinet wil de inzet van digitale middelen makkelijker maken, zoals het gebruiken van generatieve AI en digitale gegevensuitwisseling. Voor deze verdere digitalisering geeft het kabinet voorrang om de randvoorwaarden hiervoor te optimaliseren. Op de begroting is hiervoor een post van € 162 miljoen opgenomen.

Eigen risico zorgverzekering blijft gelijk, mogelijk in 2027 omlaag

Het eigen risico blijft voor verzekerden komend jaar gelijk: op € 385 per jaar. In de plannen van de overheid wordt wel vermeld dat het eigen risico in 2027 afgebouwd wordt tot € 165. Welke invloed dit heeft op de druk op de zorg is nog de vraag. Verlaagt het doordat zorgbehoevenden eerder een zorgverlener bezoeken of wordt het juist hoger doordat meer mensen van beschikbare zorg gebruikmaken? Dit zal de toekomst moeten uitwijzen.

Veranderingen in 2025

De zorgsector staat ook dit jaar weer voor veranderingen. Hoe de begroting precies zijn uitwerking krijgt op de werkvloer in de zorg zal de komende tijd steeds duidelijker vorm krijgen.