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Inspectie geeft Alphense jeugdzorg nog steeds een onvoldoende

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De jeugdzorg in Alphen aan de Rijn blijft onder verscherpt toezicht van het Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie ziet veiligheidsrisico’s voor kinderen die jeugdzorg krijgen in de gemeente Alphen aan de Rijn en specifiek bij de jeugdzorgorganisatie Oog voor Thuis.

Oog voor Thuis moet flink aan de bak om de zorg aan jongeren en gezinnen te verbeteren. De organisatie werd getoetst op acht onderwerpen. Op vijf thema’s kreeg de organisatie een onvoldoende: beeld, eigen regie, veiligheid, passende hulp en planmatig handelen. Kinderen en jongeren worden onvoldoende gehoord en gezien. De inspectie zag meerdere dossiers waarin veiligheidsrisico’s stonden, terwijl er geen zicht was op hoe het met de betreffende kinderen gaat.

Het bestuur voldoet wel grotendeels aan de norm. Op die thema’s (personeel, verbeteren van de hulp en belangen jeugdigen) kreeg de jeugdzorgorganisatie een voldoende.

Jonge organisatie

De organisatie heeft een opmerkelijke ontstaansgeschiedenis. Oog voor Thuis is gestart in januari 2024. In januari 2026 nam Oog voor Thuis een andere jeugdzorgorganisatie over, genaamd Jeugdhulplooptdoor. Jeugdhulplooptdoor stond sinds mei 2025 onder verscherpt toezicht van de inspectie, wegens tekortkomingen. Door de overname verviel het verscherpte toezicht. Oog voor Thuis verdubbelde door de overname het aantal cliënten. Dit was volgens de inspectie op zich al een veiligheidsrisico. Bij de inspectie in februari 2026 constateeerden ze dus grote tekortkomingen in de hulpverlening.

Vervolg

De inspectie verwacht dat Oog voor Thuis concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle normen te voldoen en hiervoor een verbeterplan opstelt. Als hier een goed plan voor gemaakt is, bepaalt de inspectie of en wanneer ze opnieuw komen inspecteren.

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Meer over:IGJ

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