NZa: veranker landelijke gezondheidsdoelen in de wet

Na de RVS en de Tweede Kamer roept ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op tot wettelijke verankering van landelijke gezondheidsdoelen. Dat is nodig om Nederland gezonder te maken, stelt de NZa in de ‘Stand van de zorg 2024’.

Beeld: skodonnell/Getty Images/iStock

De NZa wil breed inzetten op gezondheid. Dat is nodig om verschillen in gezondheid te verminderen en de kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod te dichten. Die zorgkloof neemt alleen maar toe. De zorgvraag blijft groeien door de vergrijzing en medische vernieuwingen. Het zorgaanbod kan die groei, mede door de krappe arbeidsmarkt, nauwelijks bijbenen. Daardoor nemen de wachttijden en -lijsten toe. Inzetten op gezondheid moet ertoe leiden dat mensen gezonder worden, waardoor ze minder een beroep doen op professionele zorg. Zo kan de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar blijven, redeneert de NZa.

Wettelijke gezondheidsdoelen

Wettelijke verankering is nodig om de brede inzet op gezondheid niet vrijblijvend te maken. Met wettelijk verankerde gezondheidsdoelen kunnen de overheid, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten en burgers gericht werken aan betere gezondheid. “Een gezonde samenleving is een verantwoordelijkheid die de zorg overstijgt. Daarvoor is een grotere fundamentele verandering nodig. Daarnaast is het van belang dat het zorg- en welzijnsakkoord uit het huidige regeerprogramma de verandering naar passende zorg ondersteunt”, zegt Geranne Engwirda, voorzitter van de NZa.

Gezondheid centraal

Gezondheid moet daarom centraal komen te staan in alle beleidsterreinen en de hele samenleving, vindt de NZa. Met wettelijk vastgestelde gezondheidsdoelen als “in 2040 zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30 procent afgenomen” weten we als samenleving beter welke richting we op moeten. Tegelijkertijd geeft het partijen in het veld een gedeeld toekomstbeeld en draagt het bij aan duidelijke doelen en mijlpalen.

RVS

Eerder riepen de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS), hoogleraren en zeventig zorgorganisaties op tot wettelijk verankerde gezondheidsdoelen. De Tweede Kamer nam in 2021 zelfs een motie aan om gezondheidsdoelen wettelijk vast te leggen. Maar oud-minister Ernst Kuipers vond dat in 2023 nog een brug te ver. Zonder wettelijke gezondheidsdoelen blijft de inzet op gezondheid te vrijblijvend, aldus Geranne Engwirda in een interview op Zorgvisie.