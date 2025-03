Advies: geen coronaprik voor 50-minners die griepprik krijgen

Mensen van 18 tot 49 jaar die elk jaar de griepprik krijgen, hoeven komend najaar in principe geen inenting te krijgen tegen het coronavirus. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Het is de enige verandering in de doelgroep.

De raad oppert om de vaccinatie wel weer beschikbaar te stellen voor mensen van 60 jaar en ouder, voor mensen met hoge medische risico’s en voor vijftigers die de griepprik krijgen. Ook mensen die in de zorg werken en rechtstreeks contact hebben met kwetsbare patiënten, zouden opnieuw in aanmerking moeten komen voor de coronaprik.

Volgens de raad is het niet per se nodig om 18- tot 49-jarigen die de griepprik krijgen in te enten tegen het coronavirus. Voor hen is “het risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 lager dan in voorgaande jaren, waardoor in de huidige situatie de toegevoegde waarde van vaccinatie te beperkt is”.

De andere groepen hebben wel “een duidelijk verhoogd risico” bij besmetting, en “vaccinatie biedt daar effectieve bescherming tegen”. (ANP)