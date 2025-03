Karremans over mazelen: het gaat niet goed, vaccineer je kinderen

“Het gaat echt niet goed”, zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. Hij roept ouders op hun kinderen tegen de ziekte te laten vaccineren. “Alleen dan kan je het met z’n allen meer indammen.”

Dalende vaccinatiegraad

Ook andere ziekten, zoals kinkhoest, rukken op. De dalende vaccinatiegraad doet volgens Karremans de medische voortgang van de afgelopen decennia teniet.

Laag vertrouwen in de overheid

Karremans is bezorgd over de lage vaccinatiegraad in sommige wijken, en de desinformatie die over vaccinatie rondgaat. Kinderen op islamitische of antroposofische scholen, die ook wel als ‘New Age’ of ‘spiritueel’ worden aangeduid, zijn minder vaak gevaccineerd. Ook in streng christelijke gemeenten in de Bible Belt is de vaccinatiegraad laag. Karremans wijst op het vaak lage vertrouwen in de overheid in die gemeenschappen. Ook denkt hij dat die groepen niet altijd goed zijn geïnformeerd. (ANP)