VWS maakt bekend welke drie leveranciers pgo-contract krijgen

De afronding van de aanbesteding markeert een volgende fase in het pgo-project. De aanvankelijke ambitie om dit jaar iedere Nederland over een “goed gevuld en goed functionerend pgo” te laten beschikken, is jammerlijk mislukt. Op dit moment maken zo’n 800 duizend mensen gebruik van een pgo en de gebruiksvriendelijkheid laat in veel gevallen te wensen over.

Nieuwe koers

Daarom besloot het ministerie afgelopen jaar het roer om te gooien. In de nieuwe koers, die ook minister Agema besloot aan te houden, zouden drie leveranciers via een aanbesteding gecontracteerd worden. De overige aanbieders zijn op zichzelf aangewezen om hun diensten aan te blijven bieden. Dat kwam VWS op kritiek te staan van een aantal leveranciers, dat al jaren werkte aan hun product. Het Amerikaanse TruBridge besloot zich zelfs uit de markt terug te trekken, waarmee een einde kwam aan MijnPGO.

Buiten de boot

Met de keuze voor drie leveranciers, is het de vraag wat de overige vijftien gaan doen. “Het beeld dat de overige pgo’s buiten de boot vallen, herken ik niet”, zei programmacoördinator Bart Brandenburg namens het ministerie over hun situatie tegen Zorgvisie. “Zij kunnen gewoon door. Het is alleen zo dat de resultaten tot dusverre niet zijn wat we hadden gehoopt.” Overigens kunnen de afvallers nog bezwaar aantekenen tegen de uitkomst van de aanbesteding.

‘Alle gezondheidsgegevens op één plek’

Vanzelfsprekend zijn de drie gecontracteerde leveranciers verheugd met de uitkomst. “We gaan met deze aanbesteding in ieder geval ervoor zorgen dat de pgo nu echt gaat worden zoals het zou moeten zijn”, meldt Davey Schilling, product-owner bij Topicus, weten op LinkedIn. “Al jouw gezondheidsgegevens op één plek, jouw zorg in één app geregeld op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier.”

Werk aan de winkel

De uitkomst betekent dat er werk aan de winkel is voor Topicus, Curavista en Health Cloud Initiative. Een kritisch rapport van de Adviescollege ICT-toetsing constateerde onlangs dat de aanbesteding alleen de gebruikerstevredenheid niet kan verbeteren. Ook valt in het rapport te lezen dat VWS de randvoorwaarden voor een beter pgo-stelsel moet realiseren en moet zorgen voor meer regie.

Mijn Gezondheidsoverzicht

De drie leveranciers moeten zich bovendien zien te verhouden tot Mijn Gezondheidsoverzicht, een nieuw platform dat VWS zelf gaat ontwikkelen en drie jaar klaar moet zijn. Het idee is dat in Mijn Gezondheidsoverzicht de data zitten en dat de pgo’s gaan zorgen voor de functionaliteiten. Het Adviescollege ICT-toetsing noemt dat initiatief ‘voorbarig’.