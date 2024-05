Platformleverancier beëindigt samenwerking MijnPGO

Met het terugtrekken van leverancier TruBridge komt MijnPGO ten einde. De leverancier heeft geen vertrouwen in een duurzame toekomst voor PGO’s in Nederland.

MijnPGO wordt sinds medio 2023 actief gebruikt door de Vereniging Digitalisering Achterhoek. De gezondheidsomgeving is gebouwd op het platform van het Amerikaanse TruBridge. Alle zorgorganisaties in de regio kunnen gegevens delen met burgers in de regio. Daarnaast werken burgers en hun zorgverleners samen in hybride zorgverlening. In de afgelopen maanden werden meerdere oplossingen geïmplementeerd, waaronder Revalideren doe je samen, Parkinson en dan en Samen Sterker Thuis in de gemeente Oude IJsselstreek. “Daarmee is MijnPGO een belangrijk element in de regionale ambitie om de gezondste regio van Nederland te worden”, aldus Vereniging Digitalisering Achterhoek.

IZA-pijler

De vereniging meldt dat het opgestelde transformatieplan – waarinMijnPGO een pijler is – nagenoeg is afgerond en de gesprekken met zorgverzekeraar Menzis positief verlopen. Na vijf jaar trekt TruBridge echter de stekker uit de samenwerking. Per 28 mei verloopt het contract. “De leverancier heeft gezien het overheidsbeleid geen vertrouwen in een duurzame toekomst voor PGO’s in Nederland”, meldt de Vereniging Digitalisering Achterhoek. Het besluit van Trubridge om de samenwerking met MijnPGO te beëindigen staat niet op zichzelf. “Door onvoorspelbaar overheidsbeleid rondom PGO’s hebben meerdere leveranciers zich teruggetrokken uit de markt.”

Het beëindigen van de samenwerking tussen TruBridge en MijnPGO stelt de Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek voor een nieuwe situatie. “De Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek beraadt zich met urgentie op de toekomst, zodat de regioplannen voor samenwerking vanuit de IZA akkoorden doorgang kunnen vinden.” Gebruikers van MijnPGO krijgen de gelegenheid om hun gegevens in de komende weken veilig te stellen. Daarna wordt de toegang tot MijnPGO afgesloten en de opgeslagen data vernietigd.