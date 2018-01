AMC gaat eigen afvalwater zuiveren

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gaat zijn afvalwater op eigen terrein zuiveren. In 2019 wordt bij het ziekenhuis een zuiveringsinstallatie (Pharmafilter) gebouwd, die milieubelastende stoffen zoals medicijnresten, uit het afvalwater haalt. Een deel van het gezuiverde water wordt hergebruikt in het AMC, bijvoorbeeld voor koeling of om de wc door te spoelen.

Het ziekenhuis heeft met het waterschap Waterschap Amstel, Gooi en Vecht afspraken gemaakt om het afvalwater bij de bron te zuiveren van schadelijke stoffen. In de conventionele rioolwaterzuivering gebeurt dat nog niet. De kosten worden door beide partijen gedragen.

Het Pharmafilter bestaat uit vermalers op ziekenhuisafdelingen en een zuiveringsinstallatie op het AMC-terrein waar al het afvalwater samenkomt. De machines vermalen alles tot pulp en transporteren de brij via het rioleringssysteem naar de centrale zuiveringsinstallatie. Afvalwater uit keukens, douches en wc’s, komt daar ook terecht.

De zuiveringsinstallatie filtert vervolgens alle vervuiling en schadelijke stoffen zoals medicijnresten, uit het water. Organische stoffen worden biologisch afgebroken en deels omgezet in biogas dat wordt gebruikt voor energieproductie. Wat overblijft is een beperkte hoeveelheid restafval dat wordt afgevoerd, aldus het AMC.

Vanwege het nieuwe systeem stapt het ziekenhuis ook over op biologisch afbreekbare voorwerpen zoals wegwerp-po’s en urinalen.